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Проверка материала опытных комиков
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Киноафиша Проверка материала опытных комиков

Проверка материала опытных комиков

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Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Откройте для себя стендап-комедию в Still Standup Moscow

В этом сезоне Still Standup Moscow продолжает радовать зрителей яркими стендап-шоу. На сцене собираются как признанные мастера юмора, так и начинающие комики, готовые предлагать вам свежие взгляды на привычные вещи.

Кто может участвовать?

Концерты открыты для всех желающих, независимо от уровня подготовки. Вы можете стать частью публики, которая поддерживает талантливых исполнителей и наслаждается разнообразием комедийных стилей. Если вы сами увлекаетесь стендапом, возможно, выступление также станет вашим шансом проявить себя.

Что ожидать от вечера?

Каждое выступление обещает быть уникальным. В программе — как остроумные шутки о повседневных ситуациях, так и глубокие личные истории комиков. Этот подход создает атмосферу, в которой зрители могут не только смеяться, но и задумываться.

Обязательно ли бронировать билеты заранее?

Рекомендуется бронировать билеты заранее, так как выступления пользуются большой популярностью. Не упустите возможность насладиться вечерним шоу, полным юмора и свежих идей!

Still Standup Moscow — это место, где каждый вечер превращается в праздник смеха. Пройдите мимо обыденности и проведите вечер в компании смешных и талантливых людей!

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Август
13 августа четверг
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
20 августа четверг
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5

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