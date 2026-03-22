Александр Демидов (Квартет И) с программой “Квартет Я»

Новая поэтическо-музыкальная программа Александра Демидова

Александр Демидов, бессменный участник и один из создателей легендарного театра Квартет И, представит свою авторскую программу «Квартет Я» в Lüstra Bar. Это событие станет настоящим подарком для поклонников поэзии и музыки, а также для всех, кто интересуется творчеством артиста.

Программа включает в себя не только песни в авторском исполнении, но и стихи, отрывки из рассказов, а также монологи из спектаклей Квартета И. Это не просто концерт или творческий вечер. Это объединение всех форм творческого самовыражения Демидова в одном вечере, который позволит зрителям получить полный спектр его искусства.

Александр постарался собрать самые любимые моменты своего творчества. Многие знают его стихи только по песням, но теперь у зрителей есть уникальная возможность услышать их в оригинальном исполнении. Также в программе будут представлены произведения его любимых поэтов, что добавляет особую глубину вечеру.

Не упустите шанс стать частью этого интересного события! Гости смогут задавать вопросы артисту, что сделает вечер еще более интерактивным. Приглашаем всех на «Квартет Я» — откройте для себя новую грань творчества Александра Демидова!