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Алиса Вокс
Билеты от 3500₽
Киноафиша Алиса Вокс

Алиса Вокс

18+
Возраст 18+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Уникальный вечер с Алисой Вокс в баре «Petter»

В баре «Petter» состоится выступление Алисы Вокс, одной из лучших солисток группы «Ленинград». Этот вечер обещает быть незабываемым, ведь вас ждет уникальная программа, наполненная сюрпризами и живым общением!

Погружение в мир творчества

Алиса Вокс познакомит зрителей со своими проникновенными и ироничными стихами, которые раскроют её талант с новой стороны. Каждое слово будет наполнено жизненной энергией и чувством, заставляющим задуматься.

Музыка в акустическом формате

Кроме того, зрители смогут насладиться исполнением легендарных песен в акустическом сопровождении гитары. Это создаст особую атмосферу и позволит по-новому увидеть знакомые композиции.

Не упустите шанс!

Откройте для себя уникальную Алису Вокс и погрузитесь в её потрясающее творчество. Не пропустите этот удивительный вечер в баре «Petter» — место, где музыка и поэзия сливаются воедино!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 октября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
22:00 от 3500 ₽

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