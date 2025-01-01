Уникальный вечер с Алисой Вокс в баре «Petter»

В баре «Petter» состоится выступление Алисы Вокс, одной из лучших солисток группы «Ленинград». Этот вечер обещает быть незабываемым, ведь вас ждет уникальная программа, наполненная сюрпризами и живым общением!

Погружение в мир творчества

Алиса Вокс познакомит зрителей со своими проникновенными и ироничными стихами, которые раскроют её талант с новой стороны. Каждое слово будет наполнено жизненной энергией и чувством, заставляющим задуматься.

Музыка в акустическом формате

Кроме того, зрители смогут насладиться исполнением легендарных песен в акустическом сопровождении гитары. Это создаст особую атмосферу и позволит по-новому увидеть знакомые композиции.

Не упустите шанс!

Откройте для себя уникальную Алису Вокс и погрузитесь в её потрясающее творчество. Не пропустите этот удивительный вечер в баре «Petter» — место, где музыка и поэзия сливаются воедино!