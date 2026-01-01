Альберт Валиуллин
6+
Продолжительность 120 минут
О концерте

Первый концерт Альберта Валиуллина в Казани

Альберт Валиуллин — восходящая звезда татарской эстрады, чья музыка завоевала множество сердец. Теперь он готов поделиться своим творчеством с поклонниками на своем первом концерте в Казани!

Зрителей ждет насыщенная музыкальная программа, полная романтических баллад и зажигательных хитов. В программе — такие известные песни, как «Күзләреңдә сөю күрдем», «Әнкәй» и «Араларга ятлар кермәс». Также прозвучат новинки, которые подарят незабываемые эмоции.

Альберт является обладателем статуэтки Алтын Барс и лауреатом фестиваля «Татар Җыры-24». Также он стал обладателем национальной премии «Болгар Радиосы» и премии ТМТВ.

Концерт продлится 2 часа и пройдет в дружественной атмосфере, где поклонники смогут насладиться живой музыкой. Альберт Валиуллин приглашает всех любителей татарской музыки на это уникальное событие. Это будет вечер, посвященный любви и жизни, наполненный глубокими и трогательными песнями.

На сцене вы также услышите новые хиты и песни, которые еще не звучали в эфире. Альберт готов поделиться своими чувствами и эмоциями через музыку, обещая незабываемый вечер для всех зрителей.

Приглашение от артиста

Альберт Валиуллин с нетерпением ждет встречи с вами на своем первом концерте. Он обещает поделиться своими переживаниями через музыку и внести в ваш вечер много радости и положительных эмоций. «Моңланып яшик һәм җырдан бер дә аерылмыйк. Апрельдә очрашырбыз, дуслар!»

Сентябрь
19 сентября суббота
17:00
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
от 1000 ₽

