Спектакль Я, бабушка, Илико и Илларион

Лирическая комедия о жизни в грузинской деревне

Душевный и добрый спектакль по роману Нодара Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион» погружает зрителей в атмосферу довоенной Грузии. В центре сюжета — озорной мальчик по имени Зурико, который растет без родителей и воспитывается бабушкой и соседями — пожилыми Илико и Илларионом. Мальчик, «прохвост и шалопай», проходит через этапы взросления, обретая мудрость и понимание жизни благодаря простым и добрым людям вокруг него.

Грузинская деревня и её жители

Спектакль переносит зрителей в живописное грузинское село, полное тепла, смеха и солнечного света. Несмотря на тяжелые моменты жизни, герои спектакля радуются каждому дню, не унывая и не теряя веру в добро. Каждый персонаж, будь то бабушка или старики Илико и Илларион, изображен с искренним уважением и любовью, их жизнь полна простых радостей и стойкости перед трудностями.

Георгий Иобадзе в главной роли

Режиссер и исполнитель главной роли, актёр Георгий Иобадзе, передает зрителям атмосферу детства, наполненную воспоминаниями о личных моментах и опыте. Его образы яркие, выразительные и наполнены глубокой душевностью. В спектакле звучат живые грузинские мелодии, которые усиливают эффект от увиденного и создают особую атмосферу грузинского тепла и гостеприимства.

Оптимизм и светлая грусть

«Я, бабушка, Илико и Илларион» — это не просто спектакль, а искреннее путешествие в мир детства и воспоминаний о беззаботных днях. Спектакль пронизан добрым юмором, который чередуется с печалью, и каждый момент напоминает о том, как важно ценить настоящее и людей, которые рядом.