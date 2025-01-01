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Я, бабушка, Илико и Илларион
Билеты от 2000₽
Киноафиша Я, бабушка, Илико и Илларион

Спектакль Я, бабушка, Илико и Илларион

Постановка
Градский-холл 12+
Продолжительность 2 часа
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Лирическая комедия о жизни в грузинской деревне

Душевный и добрый спектакль по роману Нодара Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион» погружает зрителей в атмосферу довоенной Грузии. В центре сюжета — озорной мальчик по имени Зурико, который растет без родителей и воспитывается бабушкой и соседями — пожилыми Илико и Илларионом. Мальчик, «прохвост и шалопай», проходит через этапы взросления, обретая мудрость и понимание жизни благодаря простым и добрым людям вокруг него.

Грузинская деревня и её жители

Спектакль переносит зрителей в живописное грузинское село, полное тепла, смеха и солнечного света. Несмотря на тяжелые моменты жизни, герои спектакля радуются каждому дню, не унывая и не теряя веру в добро. Каждый персонаж, будь то бабушка или старики Илико и Илларион, изображен с искренним уважением и любовью, их жизнь полна простых радостей и стойкости перед трудностями.

Георгий Иобадзе в главной роли

Режиссер и исполнитель главной роли, актёр Георгий Иобадзе, передает зрителям атмосферу детства, наполненную воспоминаниями о личных моментах и опыте. Его образы яркие, выразительные и наполнены глубокой душевностью. В спектакле звучат живые грузинские мелодии, которые усиливают эффект от увиденного и создают особую атмосферу грузинского тепла и гостеприимства.

Оптимизм и светлая грусть

«Я, бабушка, Илико и Илларион» — это не просто спектакль, а искреннее путешествие в мир детства и воспоминаний о беззаботных днях. Спектакль пронизан добрым юмором, который чередуется с печалью, и каждый момент напоминает о том, как важно ценить настоящее и людей, которые рядом.

Режиссер
Георгий Иобадзе
В ролях
Георгий Иобадзе

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Градский-холл Москва, Коровий Вал, 3, стр. 1
19:00 от 2000 ₽

В других городах

Казань, 25 ноября
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
19:00 от 1200 ₽

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