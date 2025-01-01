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86 мартобря
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Киноафиша 86 мартобря

Спектакль 86 мартобря

12+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Моноспектакль по повести Гоголя «Записки сумасшедшего»

Приглашаем вас на захватывающий спектакль «Записки сумасшедшего», основанный на одноименной повести Николая Гоголя. В центре сюжета — Аксентий Иванович Поприщин, мелкий чиновник, который ведет свой дневник, описывая повседневные заботы и переживания.

Сюжет и развитие событий

Постепенно в повествовании раскрываются внутренние переживания главного героя. Он описывает свою жизнь в Санкт-Петербурге, работу в департаменте и отношения с окружающими. Особенно значимыми становятся его чувства к дочери директора, что приводит к неожиданным и комичным последствиям.

С каждым днем Поприщин все больше погружается в мир своих фантазий. Он начинает разговаривать с собачкой дочери директора по имени Меджи и получает письма, которые якобы были написаны этой собакой другой собаке. Вскоре его восприятие реальности окончательно искажено: он начинает считать себя королем Испании.

Кастинг и исполнение

Роль Аксентия Ивановича Поприщина исполняет талантливый актер Денис Степанов. Его исполнение обещает стать ярким и запоминающимся, а комические и трагические элементы повести создадут уникальную атмосферу на сцене.

Интересные факты

  • «Записки сумасшедшего» были написаны Гоголем в 1835 году и до сих пор остаются актуальными благодаря своей глубокой психологии и социальной критике.
  • Спектакль адаптирован с учетом современных реалий, что делает его особенно интересным для зрителей.
  • Актерская игра Дениса Степанова была отмечена критиками на нескольких театральных фестивалях.

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную историю на сцене! Спектакль «Записки сумасшедшего» — это не только театральное представление, но и глубокое исследование человеческой души.

Режиссер
Оксана Погребняк
В ролях
Денис Степанов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
19:00 от 800 ₽

Фотографии

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