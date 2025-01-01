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Мещане
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Киноафиша Мещане

Спектакль Мещане

Постановка
Театр им. Ермоловой 16+
Режиссер Григорий Южаков
Продолжительность 1 час 55 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Мещане» по пьесе Максима Горького в Театре Ермоловой

В доме Василия Бессемёнова за большим круглым столом собрались его родственники, квартиросъёмщики и знакомые. Каждый из них имеет свой характер, привычки и взгляды на жизнь. Они защищают свою правду, не желая даже попытаться понять друг друга.

Конфликт поколений и идеологий

Назвав свою пьесу «Мещане», Горький на долгое время определил отношение к своим героям. В этой работе обычно видят не просто конфликт поколений, а противостояние двух идеологий: приземлённой мещанской и свободной прогрессивной. Тем не менее, проблема «отцов и детей» остаётся вечной, ведь каждое новое поколение считает себя более мудрым, хотя и повторяет ошибки предшественников.

Герои и мещанство

Персонажи Горького многогранны и неоднозначны. Мещанство, как понятие, уже не вызывает раздражения или осуждения, а ассоциируется с уютом, комфортом и благополучием. Пьеса «Мещане», написанная в 1901 году, стала драматургическим дебютом автора.

Мнение режиссёра

Режиссёр Григорий Южаков говорит: «У Горького мещанство – это некие правила игры, образ жизни. Это не хорошо и не плохо. Просто со временем всё изменяется: на смену старому всегда приходит новое. Жизнь меняет формы, и попытка сохранить её в неизменности провальна по своей сути. Для меня пьеса «Мещане» – это история одной семьи и близких друг другу людей, которые пытаются за круглым столом понять друг друга. Ключевое во всём этом: пытаются понять… Вот и всё».

Команда создателей

  • Режиссёр-постановщик: Григорий Южаков
  • Художник-сценограф: Анастасия Гришина
  • Художник по костюмам: Анастасия Ткаченко
  • Художник по свету: Алексей Крючиков
  • Помощники режиссёра: заслуженный работник культуры России Татьяна Фокина, Юлия Холопцева

Актёрский состав

В спектакле заняты:

  • Егор Абрамов
  • Соня Ардова
  • Ольга Волкова
  • Виктор Ворзонин
  • Народная артистка России Светлана Головина
  • Антон Колесников
  • Александра Милёшина
  • Заслуженный артист России Георгий Назаренко
  • Андрей Попов
  • Заслуженная артистка России Ирина Савина
  • Заслуженная артистка России Елена Силина
  • Хасбулат Татаров

Не упустите возможность увидеть эту классическую пьесу в новом прочтении!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 сентября
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
20:00 от 1000 ₽
15 октября
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
20:00 от 1000 ₽
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20:00 от 1000 ₽

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