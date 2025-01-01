Спектакль Мещане

В доме Василия Бессемёнова за большим круглым столом собрались его родственники, квартиросъёмщики и знакомые. Каждый из них имеет свой характер, привычки и взгляды на жизнь. Они защищают свою правду, не желая даже попытаться понять друг друга.
Назвав свою пьесу «Мещане», Горький на долгое время определил отношение к своим героям. В этой работе обычно видят не просто конфликт поколений, а противостояние двух идеологий: приземлённой мещанской и свободной прогрессивной. Тем не менее, проблема «отцов и детей» остаётся вечной, ведь каждое новое поколение считает себя более мудрым, хотя и повторяет ошибки предшественников.
Персонажи Горького многогранны и неоднозначны. Мещанство, как понятие, уже не вызывает раздражения или осуждения, а ассоциируется с уютом, комфортом и благополучием. Пьеса «Мещане», написанная в 1901 году, стала драматургическим дебютом автора.
Режиссёр Григорий Южаков говорит: «У Горького мещанство – это некие правила игры, образ жизни. Это не хорошо и не плохо. Просто со временем всё изменяется: на смену старому всегда приходит новое. Жизнь меняет формы, и попытка сохранить её в неизменности провальна по своей сути. Для меня пьеса «Мещане» – это история одной семьи и близких друг другу людей, которые пытаются за круглым столом понять друг друга. Ключевое во всём этом: пытаются понять… Вот и всё».
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