Спектакль «Мещане» по пьесе Максима Горького в Театре Ермоловой

В доме Василия Бессемёнова за большим круглым столом собрались его родственники, квартиросъёмщики и знакомые. Каждый из них имеет свой характер, привычки и взгляды на жизнь. Они защищают свою правду, не желая даже попытаться понять друг друга.

Конфликт поколений и идеологий

Назвав свою пьесу «Мещане», Горький на долгое время определил отношение к своим героям. В этой работе обычно видят не просто конфликт поколений, а противостояние двух идеологий: приземлённой мещанской и свободной прогрессивной. Тем не менее, проблема «отцов и детей» остаётся вечной, ведь каждое новое поколение считает себя более мудрым, хотя и повторяет ошибки предшественников.

Герои и мещанство

Персонажи Горького многогранны и неоднозначны. Мещанство, как понятие, уже не вызывает раздражения или осуждения, а ассоциируется с уютом, комфортом и благополучием. Пьеса «Мещане», написанная в 1901 году, стала драматургическим дебютом автора.

Мнение режиссёра

Режиссёр Григорий Южаков говорит: «У Горького мещанство – это некие правила игры, образ жизни. Это не хорошо и не плохо. Просто со временем всё изменяется: на смену старому всегда приходит новое. Жизнь меняет формы, и попытка сохранить её в неизменности провальна по своей сути. Для меня пьеса «Мещане» – это история одной семьи и близких друг другу людей, которые пытаются за круглым столом понять друг друга. Ключевое во всём этом: пытаются понять… Вот и всё».

Команда создателей

Режиссёр-постановщик: Григорий Южаков

Художник-сценограф: Анастасия Гришина

Художник по костюмам: Анастасия Ткаченко

Художник по свету: Алексей Крючиков

Помощники режиссёра: заслуженный работник культуры России Татьяна Фокина, Юлия Холопцева

Актёрский состав

В спектакле заняты:

Егор Абрамов

Соня Ардова

Ольга Волкова

Виктор Ворзонин

Народная артистка России Светлана Головина

Антон Колесников

Александра Милёшина

Заслуженный артист России Георгий Назаренко

Андрей Попов

Заслуженная артистка России Ирина Савина

Заслуженная артистка России Елена Силина

Хасбулат Татаров

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