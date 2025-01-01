Спектакль «Вишнёвый сад» в Мастерской Петра Фоменко

В Мастерской Петра Фоменко состоится спектакль режиссёра Ивана Поповски по одноимённой пьесе Антона Чехова. Этот спектакль исследует темы перемен и борьбы со временем через судьбу семьи, которая теряет своё имение с вишнёвым садом, символизирующим уходящую эпоху.

О спектакле

Сценография представлена в минималистичном стиле, а камерное музыкальное сопровождение подчеркивает атмосферу. Постановка верна оригинальному чеховскому тексту и акцентирует внимание на эмоциональных переживаниях героев. Спектакль будет интересен тем, кто ценит психологические драмы и красивую поэзию Чехова.

Исторический контекст

Последняя большая пьеса Чехова была написана им в тяжелом состоянии здоровья. Премьера состоялась в январе 1904 года на сцене Московского Художественного театра, а уже в июне того же года Чехов ушёл из жизни. В своих репликах он часто спорил с Немировичем и Станиславским о трагичности сюжета, подчеркивая, что важнее настроение персонажей, нежели слёзы.

Персонажи и чувства

Герои Чехова смотрят на своё прошлое и будущее с грустью и надеждой. Камера семи семейных отношений развертывается на фоне мимолетных радостей и печалей. Их жизнь — это смешение детской непосредственности и взрослеющей грусти, когда «Титаник» тихо идёт ко дну. Пространство, полное трогательных воспоминаний, сжимается до маленькой игрушки, найденной в старом доме.

Музыкальное сопровождение

В спектакле также используются музыкальные произведения, которые создают особую атмосферу:

А. Шнитке — «Полька»

В. Мороз — «Полька»

Г. Китлер — вальс «Ожидание»

Фольклорная клезмерская музыка: «A Nakht in Gan Eydn», «Friling», «Vehaer Eineinu»

Романсы: «Спрятался месяц за тучку» (муз. А. Дюбюк, слова В. Чуевского) и «Сияла ночь» (муз. Н. Ширяева, слова А. Фета), исполняемые И. Юрьевой (запись 1954 года)

Благодарности

Режиссер Иван Поповски выражает сердечную благодарность всем участникам, включая Петру Пршу, Габриэля Лазича и Инну Натановну Соловьёву.

Важно знать

Возрастная маркировка спектакля установлена в соответствии с действующим законодательством и обусловлена наличием сцен курения, которые обращают на себя внимание на протяжении всего представления. Учитывайте эту информацию при планировании посещения спектакля.

Создатели спектакля

Автор: Антон Чехов

Режиссер-постановщик: Иван Поповски

Художники: Нина Бачун (Oaza), Иван Поповски

Художник по костюмам: Мария Данилова

Художник по свету: Степан Синицын

Художник-гример: Анна Мелешко

Звукорежиссеры: Сергей Зверев, Ольга Школьникова

Художник-декоратор: Ирина Борисова

Музыкальный руководитель: Марина Раку

Хореограф: Виталий Довгалюк

Созидательный оппонент-ассистент: Фёдор Малышев

Помощники режиссера: Юлия Камышева, Мария Бессонова

Консультант по фокусам: Юрий Сергиенко