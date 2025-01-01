Меню
Вишнёвый сад
Билеты от 7000₽
Киноафиша Вишнёвый сад

Спектакль Вишнёвый сад

Комедия в 4-х действиях
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 18+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 7000₽

О спектакле

Спектакль «Вишнёвый сад» в Мастерской Петра Фоменко

В Мастерской Петра Фоменко состоится спектакль режиссёра Ивана Поповски по одноимённой пьесе Антона Чехова. Этот спектакль исследует темы перемен и борьбы со временем через судьбу семьи, которая теряет своё имение с вишнёвым садом, символизирующим уходящую эпоху.

О спектакле

Сценография представлена в минималистичном стиле, а камерное музыкальное сопровождение подчеркивает атмосферу. Постановка верна оригинальному чеховскому тексту и акцентирует внимание на эмоциональных переживаниях героев. Спектакль будет интересен тем, кто ценит психологические драмы и красивую поэзию Чехова.

Исторический контекст

Последняя большая пьеса Чехова была написана им в тяжелом состоянии здоровья. Премьера состоялась в январе 1904 года на сцене Московского Художественного театра, а уже в июне того же года Чехов ушёл из жизни. В своих репликах он часто спорил с Немировичем и Станиславским о трагичности сюжета, подчеркивая, что важнее настроение персонажей, нежели слёзы.

Персонажи и чувства

Герои Чехова смотрят на своё прошлое и будущее с грустью и надеждой. Камера семи семейных отношений развертывается на фоне мимолетных радостей и печалей. Их жизнь — это смешение детской непосредственности и взрослеющей грусти, когда «Титаник» тихо идёт ко дну. Пространство, полное трогательных воспоминаний, сжимается до маленькой игрушки, найденной в старом доме.

Музыкальное сопровождение

В спектакле также используются музыкальные произведения, которые создают особую атмосферу:

  • А. Шнитке — «Полька»
  • В. Мороз — «Полька»
  • Г. Китлер — вальс «Ожидание»
  • Фольклорная клезмерская музыка: «A Nakht in Gan Eydn», «Friling», «Vehaer Eineinu»
  • Романсы: «Спрятался месяц за тучку» (муз. А. Дюбюк, слова В. Чуевского) и «Сияла ночь» (муз. Н. Ширяева, слова А. Фета), исполняемые И. Юрьевой (запись 1954 года)

Благодарности

Режиссер Иван Поповски выражает сердечную благодарность всем участникам, включая Петру Пршу, Габриэля Лазича и Инну Натановну Соловьёву.

Важно знать

Возрастная маркировка спектакля установлена в соответствии с действующим законодательством и обусловлена наличием сцен курения, которые обращают на себя внимание на протяжении всего представления. Учитывайте эту информацию при планировании посещения спектакля.

Создатели спектакля

Автор: Антон Чехов
Режиссер-постановщик: Иван Поповски
Художники: Нина Бачун (Oaza), Иван Поповски
Художник по костюмам: Мария Данилова
Художник по свету: Степан Синицын
Художник-гример: Анна Мелешко
Звукорежиссеры: Сергей Зверев, Ольга Школьникова
Художник-декоратор: Ирина Борисова
Музыкальный руководитель: Марина Раку
Хореограф: Виталий Довгалюк
Созидательный оппонент-ассистент: Фёдор Малышев
Помощники режиссера: Юлия Камышева, Мария Бессонова
Консультант по фокусам: Юрий Сергиенко

Режиссер
Иван Поповски
В ролях
Галина Тюнина
Галина Тюнина
Денис Аврамов
Мария Андреева
Мария Андреева
Рустэм Юскаев
Никита Тюнин
Никита Тюнин

Купить билет на спектакль Вишнёвый сад

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
11 декабря четверг
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 7000 ₽
4 января воскресенье
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 7000 ₽

Фотографии

Вишнёвый сад Вишнёвый сад

