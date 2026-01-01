50 оттенков блюза c Blues Catch 22

Живой блюз с Blues Catch 22 в Jam Club

В Blues Catch 22 Jam Club каждую субботу в 22:00 собираются блюзовые музыканты Москвы. Это уникальная возможность насладиться живой музыкой в исполнении настоящих мэтров блюзовой сцены.

Каждая нота этого жанра — словно откровение. Блюз способен не только поднять настроение, но и проникнуть в самые глубины души, рассказывая истории, которые трогают сердце. Гости клуба смогут ощутить всю мощь и глубину музыкальных эмоций.

Приглашаем любителей блюза и ценителей живой музыки провести вечер в компании музыкантов, которые знают, как создать атмосферу настоящего музыкального праздника. Не упустите шанс почувствовать энергию блюза в эту субботу!