Илья Раевский. Сольный концерт

Приглашаем вас на уникальное шоу в Coin Event Hall, где стендап комик и офицер запаса представят настоящую армейскую комедию! Это современное пространство для концертов расположено в самом центре Москвы, на Пятницкой улице, рядом с метро Добрынинская.
Coin Event Hall известен своей неповторимой атмосферой и высоким качеством звука. Здесь регулярно выступают лучшие комики страны, такие как Нурлан Сабуров, Гурам Амарян, Никита Шевчук и Ирина Мягкова. Место также стало стартовой площадкой для сольных концертов таких артистов, как Ольга Малащенко и Василий Вакуленко.
Здесь записывали свои программы такие известные комики, как Слава Комисаренко, Идрак, Илья Соболев и Рост Батл с Алексеем Щербаковым. Зрители оценили качество обслуживания и разнообразие напитков и блюд, что делает это заведение особенно популярным среди поклонников стендапа.
Сбор гостей начнется в 20:30, а начало концерта запланировано на 21:10. Мы рекомендуем приходить заранее, не позднее чем за 30 минут до начала, чтобы избежать задержек с заказами. Бар и кухня работают на протяжении всего вечера.
Coin Event Hall придерживается концепции «Наливаем честно!». Вы можете наслаждаться пивом (500 мл), виноградным соком (150 мл) и крепкими напитками (50 мл) по доступным ценам.
Обратите внимание, что стоимость билета на диване указана за весь диван целиком. По одному билету может прийти не больше указанного количества мест на диване.
Не упустите шанс погрузиться в мир армейской комедии! Мы ждем вас в Coin Event Hall!