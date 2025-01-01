Илья Раевский. Сольный концерт

Комедия в Coin Event Hall: Стендап с неожиданными поворотами

Приглашаем вас на уникальное шоу в Coin Event Hall, где стендап комик и офицер запаса представят настоящую армейскую комедию! Это современное пространство для концертов расположено в самом центре Москвы, на Пятницкой улице, рядом с метро Добрынинская.

Уникальная атмосфера и качество звука

Coin Event Hall известен своей неповторимой атмосферой и высоким качеством звука. Здесь регулярно выступают лучшие комики страны, такие как Нурлан Сабуров, Гурам Амарян, Никита Шевчук и Ирина Мягкова. Место также стало стартовой площадкой для сольных концертов таких артистов, как Ольга Малащенко и Василий Вакуленко.

Звезды на сцене

Здесь записывали свои программы такие известные комики, как Слава Комисаренко, Идрак, Илья Соболев и Рост Батл с Алексеем Щербаковым. Зрители оценили качество обслуживания и разнообразие напитков и блюд, что делает это заведение особенно популярным среди поклонников стендапа.

Сбор гостей и начало концерта

Сбор гостей начнется в 20:30, а начало концерта запланировано на 21:10. Мы рекомендуем приходить заранее, не позднее чем за 30 минут до начала, чтобы избежать задержек с заказами. Бар и кухня работают на протяжении всего вечера.

Честные цены на напитки

Coin Event Hall придерживается концепции «Наливаем честно!». Вы можете наслаждаться пивом (500 мл), виноградным соком (150 мл) и крепкими напитками (50 мл) по доступным ценам.

Билеты и размещение

Обратите внимание, что стоимость билета на диване указана за весь диван целиком. По одному билету может прийти не больше указанного количества мест на диване.

Не упустите шанс погрузиться в мир армейской комедии! Мы ждем вас в Coin Event Hall!