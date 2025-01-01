Хиты мирового рока. Ансамбль ClassicaPlus

Рок-баллады в исполнении ClassicaPlus в московском Доме музыки

Приглашаем вас на уникальный вечер, посвященный самым красивым рок-балладам, которые навсегда останутся в сердцах настоящих меломанов. В программе прозвучат композиции из репертуара таких легендарных групп, как Queen, Nirvana, Scorpions, а также отечественных исполнителей – «Король и Шут» и «Агата Кристи».

Звезды сцены

На одной сцене соберутся девять виртуозных инструменталистов, готовых подарить зрителям незабываемые эмоции. Они исполнят мелодии, которые стали символами целых поколений, и обеспечат атмосферу, наполненную магией музыки.

О программе

Каждое выступление ClassicaPlus – это не просто концерт, а настоящая музыкальная феерия, где стильные аранжировки встречаются с классическими рок-композициями. В этот вечер вы сможете насладиться романтическими хитами вне времени и пространства.

Важно знать

Обратите внимание, что программа может претерпеть изменения. Следите за обновлениями и не упустите шанс стать частью этого музыкального события!