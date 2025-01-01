Меню
Хиты мирового рока. Ансамбль ClassicaPlus
Билеты от 800₽
Хиты мирового рока. Ансамбль ClassicaPlus

6+
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Рок-баллады в исполнении ClassicaPlus в московском Доме музыки

Приглашаем вас на уникальный вечер, посвященный самым красивым рок-балладам, которые навсегда останутся в сердцах настоящих меломанов. В программе прозвучат композиции из репертуара таких легендарных групп, как Queen, Nirvana, Scorpions, а также отечественных исполнителей – «Король и Шут» и «Агата Кристи».

Звезды сцены

На одной сцене соберутся девять виртуозных инструменталистов, готовых подарить зрителям незабываемые эмоции. Они исполнят мелодии, которые стали символами целых поколений, и обеспечат атмосферу, наполненную магией музыки.

О программе

Каждое выступление ClassicaPlus – это не просто концерт, а настоящая музыкальная феерия, где стильные аранжировки встречаются с классическими рок-композициями. В этот вечер вы сможете насладиться романтическими хитами вне времени и пространства.

Важно знать

Обратите внимание, что программа может претерпеть изменения. Следите за обновлениями и не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт Хиты мирового рока. Ансамбль ClassicaPlus

Помощь с билетами
Май
20 мая среда
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 800 ₽

