Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Богемская рапсодия: Radio Queen с симфоническим оркестром
Билеты от 3900₽
Киноафиша Богемская рапсодия: Radio Queen с симфоническим оркестром

Богемская рапсодия: Radio Queen с симфоническим оркестром

12+
Возраст 12+
Билеты от 3900₽

О концерте/спектакле

Queen с симфоническим оркестром

Возвращается великолепное симфоническое шоу «Богемская рапсодия» от официального трибьют-шоу Radio Queen! Под звуки бессмертных хитов, завоевавших сердца миллионов по всему миру, вы вновь погрузитесь в волнующую атмосферу великого рока.

На этом концерте вы услышите уникальное исполнение рок-музыкантов в сопровождении симфонического оркестра. Гитарные рифы звучат так, будто вы оказались в центре музыкальной эпической саги, а мощный вокал солиста несет настроение и глубину оригинала.

Ритм барабанов задает пульс всему происходящему — от движения тела в ритме до биения вашего сердца в синхронии с мелодиями Queen. Энергия, которая наполняет зал, заставит вас забыть обо всем, кроме мгновенного восприятия музыки в ее самом великолепии.

Этот вечер обещает стать не просто концертом, а настоящим музыкальным путешествием. Изысканные симфонические аранжировки, виртуозные гитарные соло и вдохновляющий вокал приведут вас в другой мир — мир, где правит кино и играющие краски только что родившейся музыки. Не упустите возможность ощутить это лично на шоу «Богемская рапсодия» с Radio Queen!

Подборки
Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 ноября
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
20:00 от 3900 ₽

В других городах

Самара, 25 октября
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
18:00 от 1200 ₽
Уфа, 26 октября
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
18:00 от 1200 ₽
Воронеж, 26 ноября
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
19:00 от 1900 ₽
Ростов-на-Дону, 27 ноября
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
19:00 от 1200 ₽
Краснодар, 28 ноября
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
19:00 от 1200 ₽
Сочи, 30 ноября
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
18:00 от 1500 ₽
Волгоград, 4 декабря
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
19:00 от 900 ₽
Нижний Новгород, 7 декабря
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
18:00 от 1500 ₽
Екатеринбург, 5 января
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
18:00 от 900 ₽
Челябинск, 17 апреля
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54
19:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Голос из зала
18+
Юмор
Голос из зала
27 июля в 21:30 Still Standup Moscow
от 1000 ₽
Stand Up концерт в Москве
18+
Юмор
Stand Up концерт в Москве
22 августа в 19:30 Papa Moscow
от 590 ₽
18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
10 сентября в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше