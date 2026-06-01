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28 дней
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Спектакль 28 дней

Женщины хотят крови и не хотят ее
Постановка
Театр.doc на Лесной 18+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 18+

О спектакле

«28 дней» — актуальная оратория о женском опыте

Спектакль «28 дней» в Театр.doc — это смелая, ироничная и откровенная оратория для хора, героини и мужского голоса, выстроенная по принципу античной трагедии. Он затрагивает тонкие и важные темы: отношения женщины с обществом, мужчинами, собственной природой и Вселенной.

Зритель вместе с главной героиней проходит весь путь менструального цикла и сталкивается с экзистенциальными вопросами о теле, идентичности и social устройстве. Спектакль предоставляет уникальную возможность не только наблюдать, но и задуматься о том, как долгое время женский опыт оставался невидимым и непроговорённым.

Современная интерпретация классики

Пьеса была поставлена в 2019 году и с каждым годом звучит всё более актуально, точно отражая современные разговоры о женском опыте. Она вызывает у зрителей глубокие размышления о жизни и внутреннем мире женщин.

Мнение режиссеров о спектакле

Режиссеры отмечают: «Пьеса «28 дней» — это серьёзный вызов для театра, как с точки зрения формы, так и содержания. Для неё нужен новый язык, который мы искали вместе со студентами Московской Школы Нового Кино. Манифестационность, постирония и эпическая форма определяют наше пространство поиска. Реализм и психологический театр здесь не работают. Мы уверены, что патриархальный мир себя полностью дискредитировал, и эта работа — прежде всего попытка рассуждать о главных вопросах с принципиально других позиций».

Не упустите возможность стать частью обсуждения важных тем! Спектакль «28 дней» открывает новые горизонты восприятия женского опыта и ставит нас перед необходимостью переосмыслить привычные паттерны мышления.

Режиссер
Юрий Муравицкий
В ролях
Лейли Шихалиева
Надежда Флерова
Марина Ганах
Антон Гришин

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В других городах
Июнь
7 июня воскресенье
18:00
Никитинский театр Воронеж, Бакунина, 2а
от 2500 ₽
8 июня понедельник
19:00
Никитинский театр Воронеж, Бакунина, 2а
от 2500 ₽

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