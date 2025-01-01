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Леонид Утесов. Спасибо, сердце!
Билеты от 2000₽
Киноафиша Леонид Утесов. Спасибо, сердце!

Спектакль Леонид Утесов. Спасибо, сердце!

Постановка
Театр им. Булгакова 6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Музыкальная постановка о легенде

Если говорить о жанре постановки, то её можно было бы назвать концертом-спектаклем. В роли Леонида Утесова — Сергей Федотов, автор и исполнитель роли Вертинского в спектакле «Александр Вертинский. Желтое танго», лауреат конкурса актерской песни им. Андрея Миронова.

Шедевры ушедшей эпохи

В программе — как широко известные песни, такие как «Случайный вальс», «У Черного моря», «Мишка Одессит», так и малоизвестные композиции тех лет. Эти музыкальные произведения погружают в атмосферу ушедшей эпохи и раскрывают всю многогранность искусства Утесова.

Состав исполнителей

В спектакле принимает участие специально созданный музыкальный коллектив «Веселые ребятки»:

  • Ирина Карпова (скрипка)
  • Егор Пежемский (кларнет)
  • Михаил Альтшуллер (контрабас)
  • Андрей Кудрявцев (аккордеон)
  • Леонид Морозов (гитара)
  • Михаил Зюлин (ударные)

Тёплая атмосфера прошлого

Музыканты из этого проекта покажут всю многомерность искусства, перенесут зрителей в тот «советский мир», когда главное достоинство вокалиста было не внешность и шоу, а голос, который проникал в душу и создавал тёплую атмосферу.

Режиссер
Людмила Мартынова
В ролях
Ирина Карпова
Сергей Федотов
Михаил Альтшуллер
Егор Пежемский
Андрей Кудрявцев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 июля
Гнездо глухаря Москва, Цветной б-р, 30
20:00 от 2000 ₽

Фотографии

Леонид Утесов. Спасибо, сердце! Леонид Утесов. Спасибо, сердце! Леонид Утесов. Спасибо, сердце!

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