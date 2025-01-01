Спектакль Леонид Утесов. Спасибо, сердце!

Музыкальная постановка о легенде

Если говорить о жанре постановки, то её можно было бы назвать концертом-спектаклем. В роли Леонида Утесова — Сергей Федотов, автор и исполнитель роли Вертинского в спектакле «Александр Вертинский. Желтое танго», лауреат конкурса актерской песни им. Андрея Миронова.

Шедевры ушедшей эпохи

В программе — как широко известные песни, такие как «Случайный вальс», «У Черного моря», «Мишка Одессит», так и малоизвестные композиции тех лет. Эти музыкальные произведения погружают в атмосферу ушедшей эпохи и раскрывают всю многогранность искусства Утесова.

Состав исполнителей

В спектакле принимает участие специально созданный музыкальный коллектив «Веселые ребятки»:

Ирина Карпова (скрипка)

Егор Пежемский (кларнет)

Михаил Альтшуллер (контрабас)

Андрей Кудрявцев (аккордеон)

Леонид Морозов (гитара)

Михаил Зюлин (ударные)

Тёплая атмосфера прошлого

Музыканты из этого проекта покажут всю многомерность искусства, перенесут зрителей в тот «советский мир», когда главное достоинство вокалиста было не внешность и шоу, а голос, который проникал в душу и создавал тёплую атмосферу.