Спектакль Леонид Утесов. Спасибо, сердце!

Если говорить о жанре постановки, то её можно было бы назвать концертом-спектаклем. В роли Леонида Утесова — Сергей Федотов, автор и исполнитель роли Вертинского в спектакле «Александр Вертинский. Желтое танго», лауреат конкурса актерской песни им. Андрея Миронова.
Шедевры ушедшей эпохи
В программе — как широко известные песни, такие как «Случайный вальс», «У Черного моря», «Мишка Одессит», так и малоизвестные композиции тех лет. Эти музыкальные произведения погружают в атмосферу ушедшей эпохи и раскрывают всю многогранность искусства Утесова.
Состав исполнителей
В спектакле принимает участие специально созданный музыкальный коллектив «Веселые ребятки»:
Тёплая атмосфера прошлого
Музыканты из этого проекта покажут всю многомерность искусства, перенесут зрителей в тот «советский мир», когда главное достоинство вокалиста было не внешность и шоу, а голос, который проникал в душу и создавал тёплую атмосферу.