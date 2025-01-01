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Спектакль 00 Родя

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля по роману Достоевского «Преступление и наказание»

На сцене будет представлена адаптация одного из самых известных произведений русской литературы — романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».

О чем спектакль?

Достоевский создал свою историю в 1866 году, и она продолжает волновать сердца зрителей. Спектакль расскажет о внутренней борьбе главного героя, Родионе Раскольникове, который совершает убийство, считая, что это оправданный шаг ради высшей цели. Вопросы морали, вины и искупления будут затронуты в спектакле, создавая глубокий психологический портрет персонажей.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Зал #3. Театральная площадка Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3а, Ленполиграфмаш, Дизайн-парк, 2 этаж
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Санкт-Петербург, 2 августа
Зал #3. Театральная площадка Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3а, Ленполиграфмаш, Дизайн-парк, 2 этаж
19:00 от 800 ₽

Фотографии

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