Спектакль 00 Родя

Премьера спектакля по роману Достоевского «Преступление и наказание»

На сцене будет представлена адаптация одного из самых известных произведений русской литературы — романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».

О чем спектакль?

Достоевский создал свою историю в 1866 году, и она продолжает волновать сердца зрителей. Спектакль расскажет о внутренней борьбе главного героя, Родионе Раскольникове, который совершает убийство, считая, что это оправданный шаг ради высшей цели. Вопросы морали, вины и искупления будут затронуты в спектакле, создавая глубокий психологический портрет персонажей.