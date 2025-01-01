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Камень. Зверь. Человек
Киноафиша Камень. Зверь. Человек

Спектакль Камень. Зверь. Человек

18+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль Яны Туминой по роману «Скугга-Бальдур»: путешествие в мир исландских мифов

Отправной точкой замысла спектакля стал сюжет романа «Скугга-Бальдур» современного исландского поэта и драматурга Сьона. Этот талантливый автор также известен в России как композитор песен Бьорк. Творчество Сьона увлекает читателя, соединяя архаику мифа, философию, мистику и актуальные темы современности.

«Скугга-Бальдур» представляет собой современную притчу, в основе которой лежат исландские народные поверья, исторические аллюзии и культурные шифры. Необычный поэтический сюжет и стиль романа вдохновили авторов спектакля на создание театральной интерпретации, которая сочетает в себе элементы драмы и поэзии.

Сюжет и атмосфера

Действие спектакля разворачивается в глухой исландской деревне в 1883 году. Весенняя река размывает кладбище, перемешивая кости жителей Дальботненской долины. Это создает захватывающий нелинейный сюжет, где, как говорит Овидий, «все изменяется, ничто не исчезает». Зрители столкнутся с неожиданными поворотами, поскольку «все не то, чем кажется». Главные персонажи, включая охотника, который одновременно является приходским священником, и танцующую лису, обсуждают науку и мистику, погружая зрителей в атмосферу загадки и открытий.

Глубокие размышления

Спектакль не только рассказывает историю, но и задает важные вопросы о жизни, смерти и человеческой природе. Особые персонажи, чудом спасшиеся в этом отторгающем их мире, способны озарить душу любого скептика. Зрители получат возможность задуматься о вечных истинах и пересмотреть свои взгляды на реальность.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который обещает стать ярким событием в театральной жизни города!

Режиссер
Яна Тумина
В ролях
Тарас Бибич
Александр Балсанов
Анна Буданова
Алла Данишевская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 8 октября
Открытое пространство Санкт-Петербург, Моховая, 42, вход со двора
19:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 9 октября
Открытое пространство Санкт-Петербург, Моховая, 42, вход со двора
19:00 от 2900 ₽
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Открытое пространство Санкт-Петербург, Моховая, 42, вход со двора
19:00 от 3100 ₽

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