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Kinoafisha TV Shows Breaking Bad Awards

"Breaking Bad" updates

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Golden Globes, USA 2014 Golden Globes, USA 2014
Best Television Series - Drama
Winner
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Winner
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2013 Golden Globes, USA 2013
Best Television Series - Drama
Nominee
 Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2012 Golden Globes, USA 2012
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2011 Golden Globes, USA 2011
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Winner
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Winner
Outstanding Writing for a Drama Series
Winner
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Winner
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Winner
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Winner
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One-Hour)
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One-Hour)
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
 Outstanding Cinematography for a One Hour Series
Nominee
 Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Winner
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Cinematography for a One Hour Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Winner
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Winner
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Cinematography for a One-Hour Series
Nominee
BAFTA Awards 2014 BAFTA Awards 2014
Best International
Winner
Screen Actors Guild Awards 2014 Screen Actors Guild Awards 2014
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Winner
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Nominee
 Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2013 Screen Actors Guild Awards 2013
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Winner
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2012 Screen Actors Guild Awards 2012
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2011 Screen Actors Guild Awards 2011
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2010 Screen Actors Guild Awards 2010
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
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