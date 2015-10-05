Menu
Mentovskie vojny season 9 watch online

Mentovskie vojny season 9 poster
Mentovskie vojny 16+
Title Сезон 9
Season premiere 5 October 2015
Production year 2015
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
"Mentovskie vojny" season 9 description

В 9-м сезоне сериала «Ментовские войны» Роман Шилов возвращается в строй, уже в звании подполковника. Теперь он возглавляет региональный спецотдел МВД по раскрытию особо тяжких преступлений. Но высокая должность не мешает герою продолжать свою непримиримую войну с коррупцией и «оборотничеством» в рядах собственных коллег. Разумеется, его возвращение и повышение не дает покоя многим давним врагам. Чтобы защитить своих близких и сохранить влияние в Петербурге, Шилову приходится вступить в противоборство с мощной преступной группировкой, которую называют «Синдикатом киллеров».

6.8 IMDb
"Mentovskie vojny" season 9 list of episodes. TV series release schedule
Первый уровень. Часть 1
Season 9 Episode 1
5 October 2015
Первый уровень. Часть 2
Season 9 Episode 2
5 October 2015
Первый уровень. Часть 3
Season 9 Episode 3
6 October 2015
Первый уровень. Часть 4
Season 9 Episode 4
6 October 2015
Невидимки в темноте. Часть 1
Season 9 Episode 5
7 October 2015
Невидимки в темноте. Часть 2
Season 9 Episode 6
7 October 2015
Невидимки в темноте. Часть 3
Season 9 Episode 7
8 October 2015
Невидимки в темноте. Часть 4
Season 9 Episode 8
8 October 2015
Сафари на охотников. Часть 1
Season 9 Episode 9
12 October 2015
Сафари на охотников. Часть 2
Season 9 Episode 10
12 October 2015
Сафари на охотников. Часть 3
Season 9 Episode 11
13 October 2015
Сафари на охотников. Часть 4
Season 9 Episode 12
13 October 2015
Адвокат для генерала. Часть 1
Season 9 Episode 13
14 October 2015
Адвокат для генерала. Часть 2
Season 9 Episode 14
14 October 2015
Адвокат для генерала. Часть 3
Season 9 Episode 15
15 October 2015
Адвокат для генерала. Часть 4
Season 9 Episode 16
15 October 2015
