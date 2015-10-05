В 9-м сезоне сериала «Ментовские войны» Роман Шилов возвращается в строй, уже в звании подполковника. Теперь он возглавляет региональный спецотдел МВД по раскрытию особо тяжких преступлений. Но высокая должность не мешает герою продолжать свою непримиримую войну с коррупцией и «оборотничеством» в рядах собственных коллег. Разумеется, его возвращение и повышение не дает покоя многим давним врагам. Чтобы защитить своих близких и сохранить влияние в Петербурге, Шилову приходится вступить в противоборство с мощной преступной группировкой, которую называют «Синдикатом киллеров».