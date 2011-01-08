В 5-м сезоне сериала «Ментовские войны» бывший начальник убойного отдела Роман Шилов, расставшись с супругой и потеряв любимую работу, уже несколько лет вынужден бегать по поручениям крупного бизнесмена Ершова. Чтобы немного развеяться, герой решает впервые в жизни посетить встречу выпускников. Однако случайное опоздание чудом спасает его жизнь: когда он заходит в ресторан, почти все его одноклассники мертвы, а в центре кровавой резни стоит вооруженный мужчина в милицейской форме. Выясняется, что этот человек – нынешняя замена Шилова в его «родном» отделе, который почему-то слетел с катушек. Роме предлагают вернуться и расследовать это дело.