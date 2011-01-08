Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Mentovskie vojny season 5 watch online

Mentovskie vojny season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Mentovskie vojny Seasons Season 5

Mentovskie vojny 16+
Title Сезон 5
Season premiere 8 January 2011
Production year 2011
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
"Mentovskie vojny" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Ментовские войны» бывший начальник убойного отдела Роман Шилов, расставшись с супругой и потеряв любимую работу, уже несколько лет вынужден бегать по поручениям крупного бизнесмена Ершова. Чтобы немного развеяться, герой решает впервые в жизни посетить встречу выпускников. Однако случайное опоздание чудом спасает его жизнь: когда он заходит в ресторан, почти все его одноклассники мертвы, а в центре кровавой резни стоит вооруженный мужчина в милицейской форме. Выясняется, что этот человек – нынешняя замена Шилова в его «родном» отделе, который почему-то слетел с катушек. Роме предлагают вернуться и расследовать это дело.

Series rating

0.0
Rate 9 votes
6.8 IMDb
Write review
"Mentovskie vojny" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Другая река. Часть 1
Season 5 Episode 1
8 January 2011
Другая река. Часть 2
Season 5 Episode 2
8 January 2011
Другая река. Часть 3
Season 5 Episode 3
9 January 2011
Другая река. Часть 4
Season 5 Episode 4
9 January 2011
С чистой совестью. Часть 1
Season 5 Episode 5
15 January 2011
С чистой совестью. Часть 2
Season 5 Episode 6
15 January 2011
С чистой совестью. Часть 3
Season 5 Episode 7
16 January 2011
С чистой совестью. Часть 4
Season 5 Episode 8
16 January 2011
Лицом к лицу. Часть 1
Season 5 Episode 9
19 March 2011
Лицом к лицу. Часть 2
Season 5 Episode 10
20 March 2011
Лицом к лицу. Часть 3
Season 5 Episode 11
26 March 2011
Лицом к лицу. Часть 4
Season 5 Episode 12
27 March 2011
Голова медузы. Часть 1
Season 5 Episode 13
2 April 2011
Голова медузы. Часть 2
Season 5 Episode 14
3 April 2011
Голова медузы. Часть 3
Season 5 Episode 15
9 April 2011
Голова медузы. Часть 4
Season 5 Episode 16
10 April 2011
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more