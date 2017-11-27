Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Mentovskie vojny season 11 watch online

Mentovskie vojny season 11 poster
Kinoafisha TV Shows Mentovskie vojny Seasons Season 11

Mentovskie vojny 16+
Title Сезон 11
Season premiere 27 November 2017
Production year 2017
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
"Mentovskie vojny" season 11 description

В 11-м сезоне сериала «Ментовские войны» в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу происходят очередные кадровые перестановки. Роман Шилов занимает высокий и престижный пост заместителя начальника, однако он не может спокойно отсиживаться в кабинете, когда его коллеги охотятся на преступников. Герой не отступается от своей борьбы с «оборотнями в погонах». Он координирует работу городской полиции и пытается уговорить Арнаутова возглавить его «родной» убойный отдел. Однако в итоге это место достается конфликтному Илье Казакову, переведенному из Ростова-на-Дону, и работа всего отдела стопорится.

Series rating

0.0
Rate 9 votes
6.8 IMDb
Write review
"Mentovskie vojny" season 11 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Вертикаль безвластия Часть 1
Season 11 Episode 1
27 November 2017
Вертикаль безвластия Часть 2
Season 11 Episode 2
27 November 2017
Вертикаль безвластия Часть 3
Season 11 Episode 3
28 November 2017
Вертикаль безвластия Часть 4
Season 11 Episode 4
28 November 2017
Право убивать Часть 1
Season 11 Episode 5
29 November 2017
Право убивать Часть 2
Season 11 Episode 6
29 November 2017
Право убивать Часть 3
Season 11 Episode 7
30 November 2017
Право убивать Часть 4
Season 11 Episode 8
30 November 2017
Неприкасаемые Часть 1
Season 11 Episode 9
17 September 2018
Неприкасаемые Часть 2
Season 11 Episode 10
17 September 2018
Неприкасаемые Часть 3
Season 11 Episode 11
18 September 2018
Неприкасаемые Часть 4
Season 11 Episode 12
18 September 2018
Власть и закон Часть 1
Season 11 Episode 13
19 September 2018
Власть и закон Часть 2
Season 11 Episode 14
19 September 2018
Власть и закон Часть 3
Season 11 Episode 15
20 September 2018
Власть и закон Часть 4
Season 11 Episode 16
20 September 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more