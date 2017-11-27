В 11-м сезоне сериала «Ментовские войны» в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу происходят очередные кадровые перестановки. Роман Шилов занимает высокий и престижный пост заместителя начальника, однако он не может спокойно отсиживаться в кабинете, когда его коллеги охотятся на преступников. Герой не отступается от своей борьбы с «оборотнями в погонах». Он координирует работу городской полиции и пытается уговорить Арнаутова возглавить его «родной» убойный отдел. Однако в итоге это место достается конфликтному Илье Казакову, переведенному из Ростова-на-Дону, и работа всего отдела стопорится.