Mentovskie vojny season 8 watch online

Mentovskie vojny season 8 poster
Kinoafisha TV Shows Mentovskie vojny Seasons Season 8

Mentovskie vojny 16+
Title Сезон 8
Season premiere 22 September 2014
Production year 2014
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
"Mentovskie vojny" season 8 description

В 8-м сезоне сериала «Ментовские войны» Романа Шилова переводят на службу в районный отдел полиции. Это сомнительное «повышение» лишает героя многих привычных рычагов давления и сети осведомителей. Криминальная обстановка в городе грозит выйти из-под контроля. Однако верные друзья и коллеги Павел Арнаутов и Евгений Иванов помогают Шилову оставаться в курсе важнейших происшествий на улицах Петербурга. Расследуя финансовые махинации чиновника Каспаряна, Роман выходит на целую сеть коррупции, вымогательства и торговли должностями в УБЭП. В руках героя появляются козыри против старых врагов Демидова и Ковалева.

Series rating

0.0
Rate 9 votes
6.8 IMDb
"Mentovskie vojny" season 8 list of episodes. TV series release schedule
Игра на чужом поле. Часть 1
Season 8 Episode 1
22 September 2014
Игра на чужом поле. Часть 2
Season 8 Episode 2
22 September 2014
Игра на чужом поле. Часть 3
Season 8 Episode 3
23 September 2014
Игра на чужом поле. Часть 4
Season 8 Episode 4
23 September 2014
Большой брат. Часть 1
Season 8 Episode 5
24 September 2014
Большой брат. Часть 2
Season 8 Episode 6
24 September 2014
Большой брат. Часть 3
Season 8 Episode 7
25 September 2014
Большой брат. Часть 4
Season 8 Episode 8
25 September 2014
Китайская ничья. Часть 1
Season 8 Episode 9
26 September 2014
Китайская ничья. Часть 2
Season 8 Episode 10
26 September 2014
Китайская ничья. Часть 3
Season 8 Episode 11
26 September 2014
Китайская ничья. Часть 4
Season 8 Episode 12
26 September 2014
Последняя война. Часть 1
Season 8 Episode 13
29 September 2014
Последняя война. Часть 2
Season 8 Episode 14
29 September 2014
Последняя война. Часть 3
Season 8 Episode 15
29 September 2014
Последняя война. Часть 4
Season 8 Episode 16
29 September 2014
TV series release schedule
