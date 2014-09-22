В 8-м сезоне сериала «Ментовские войны» Романа Шилова переводят на службу в районный отдел полиции. Это сомнительное «повышение» лишает героя многих привычных рычагов давления и сети осведомителей. Криминальная обстановка в городе грозит выйти из-под контроля. Однако верные друзья и коллеги Павел Арнаутов и Евгений Иванов помогают Шилову оставаться в курсе важнейших происшествий на улицах Петербурга. Расследуя финансовые махинации чиновника Каспаряна, Роман выходит на целую сеть коррупции, вымогательства и торговли должностями в УБЭП. В руках героя появляются козыри против старых врагов Демидова и Ковалева.