Aleksandr Lisicin

Date of Birth
29 January 1955
Age
70 years old
Zodiac sign
Aquarius

Popular Films

Mentovskie vojny 0.0
Mentovskie vojny (2005)
Mentovskie voyny. Epilog 0.0
Mentovskie voyny. Epilog (2008)

Filmography

Genre
Year
All 2 Films 1 TV Shows 1 Actor 2
Mentovskie voyny. Epilog
Mentovskie voyny. Epilog
Crime 2008, Russia
Mentovskie vojny
Mentovskie vojny
Drama, Action, Crime 2005, Russia
