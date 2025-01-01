Menu
Aleksandr Lisicin
Aleksandr Lisicin
Aleksandr Lisicin
Date of Birth
29 January 1955
Age
70 years old
Zodiac sign
Aquarius
Popular Films
0.0
Mentovskie vojny
(2005)
0.0
Mentovskie voyny. Epilog
(2008)
Filmography
Genre
All
Action
Crime
Drama
Year
All
2008
2005
All
2
Films
1
TV Shows
1
Actor
2
Mentovskie voyny. Epilog
Crime
2008, Russia
Mentovskie vojny
Drama, Action, Crime
2005, Russia
