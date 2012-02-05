Menu
Mentovskie vojny season 6 watch online

Mentovskie vojny season 6 poster
Mentovskie vojny 16+
Title Сезон 6
Season premiere 5 February 2012
Production year 2012
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
"Mentovskie vojny" season 6 description

В 6-м сезоне сериала «Ментовские войны» сотрудники отдела по расследованию умышленных убийств ГУВД Петербурга сталкиваются с новыми загадочными и опасными преступлениями. Роман Шилов неожиданно для себя становится отцом. Теперь он должен заботиться не только о своей любимой работе, но и о будущем маленькой дочки Евгении, которую долгое время скрывала от него бывшая жена. Однако даже в семейном кругу героя не отпускает служебный долг. По стечению обстоятельств прямо на его глазах происходит вооруженный налет на магазин. Разумеется, опытный оперативник не может остаться в стороне, и в опасности оказывается Женя.

"Mentovskie vojny" season 6 list of episodes. TV series release schedule
Банда. Часть 1
Season 6 Episode 1
5 February 2012
Банда. Часть 2
Season 6 Episode 2
5 February 2012
Банда. Часть 3
Season 6 Episode 3
5 February 2012
Банда. Часть 4
Season 6 Episode 4
5 February 2012
Исполнитель желаний. Часть 1
Season 6 Episode 5
15 February 2012
Исполнитель желаний. Часть 2
Season 6 Episode 6
15 February 2012
Исполнитель желаний. Часть 3
Season 6 Episode 7
15 February 2012
Исполнитель желаний. Часть 4
Season 6 Episode 8
15 February 2012
Честь мундира. Часть 1
Season 6 Episode 9
19 February 2012
Честь мундира. Часть 2
Season 6 Episode 10
19 February 2012
Честь мундира. Часть 3
Season 6 Episode 11
19 February 2012
Честь мундира. Часть 4
Season 6 Episode 12
19 February 2012
Русская рулетка. Часть 1
Season 6 Episode 13
26 February 2012
Русская рулетка. Часть 2
Season 6 Episode 14
26 February 2012
Русская рулетка. Часть 3
Season 6 Episode 15
26 February 2012
Русская рулетка. Часть 4
Season 6 Episode 16
26 February 2012
