В 6-м сезоне сериала «Ментовские войны» сотрудники отдела по расследованию умышленных убийств ГУВД Петербурга сталкиваются с новыми загадочными и опасными преступлениями. Роман Шилов неожиданно для себя становится отцом. Теперь он должен заботиться не только о своей любимой работе, но и о будущем маленькой дочки Евгении, которую долгое время скрывала от него бывшая жена. Однако даже в семейном кругу героя не отпускает служебный долг. По стечению обстоятельств прямо на его глазах происходит вооруженный налет на магазин. Разумеется, опытный оперативник не может остаться в стороне, и в опасности оказывается Женя.