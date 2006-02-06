Menu
Title Сезон 2
Season premiere 6 February 2006
Production year 2006
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
"Mentovskie vojny" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Ментовские войны» в Петербурге кто-то начинает охоту на молодых обеспеченных домохозяек. Серийный маньяк убивает женщин выстрелом в упор, а их лица зачем-то накрывает платком. Его жуткая «коллекция» уже насчитывает 11 жертв, но сам преступник как будто проваливается сквозь землю после каждого нападения. Майора Шилова беспокоит тот факт, что на месте нескольких убийств соседи замечали человека в милицейской форме. Неужели он снова имеет дело с оборотнем в погонах или кто-то просто умело использует такую маскировку? Окончательно спутывает карты двенадцатое убийство, ведь жертвой на сей раз становится проститутка.

"Mentovskie vojny" season 2 list of episodes. TV series release schedule
За неделю до весны. Часть 1
Season 2 Episode 1
6 February 2006
За неделю до весны. Часть 2
Season 2 Episode 2
7 February 2006
За неделю до весны. Часть 3
Season 2 Episode 3
8 February 2006
За неделю до весны. Часть 4
Season 2 Episode 4
9 February 2006
Закон джунглей. Часть 1
Season 2 Episode 5
13 February 2006
Закон джунглей. Часть 2
Season 2 Episode 6
14 February 2006
Закон джунглей. Часть 3
Season 2 Episode 7
15 February 2006
Закон джунглей. Часть 4
Season 2 Episode 8
16 February 2006
В условиях неочевидности. Часть 1
Season 2 Episode 9
20 February 2006
В условиях неочевидности. Часть 2
Season 2 Episode 10
21 February 2006
В условиях неочевидности. Часть 3
Season 2 Episode 11
22 February 2006
В условиях неочевидности. Часть 4
Season 2 Episode 12
23 February 2006
