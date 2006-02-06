Во 2-м сезоне сериала «Ментовские войны» в Петербурге кто-то начинает охоту на молодых обеспеченных домохозяек. Серийный маньяк убивает женщин выстрелом в упор, а их лица зачем-то накрывает платком. Его жуткая «коллекция» уже насчитывает 11 жертв, но сам преступник как будто проваливается сквозь землю после каждого нападения. Майора Шилова беспокоит тот факт, что на месте нескольких убийств соседи замечали человека в милицейской форме. Неужели он снова имеет дело с оборотнем в погонах или кто-то просто умело использует такую маскировку? Окончательно спутывает карты двенадцатое убийство, ведь жертвой на сей раз становится проститутка.