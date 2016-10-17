Menu
Mentovskie vojny season 10 watch online

Mentovskie vojny season 10 poster
Mentovskie vojny 16+
Title Сезон 10
Season premiere 17 October 2016
Production year 2016
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
"Mentovskie vojny" season 10 description

В 10-м сезоне сериала «Ментовские войны» Шилова и его товарищей переводят в отдел по борьбе с незаконным оборотом оружия. Теперь Роман воспитывает не только дочь, но и младшего сына от Максаковой. Джексону удается наладить отношения с Юлей, а вот Арнаутов никак не решается признаться избраннице в своих чувствах. От Панайотова коллеги и друзья уже несколько месяцев не получают никаких вестей. Зато лицо Марианны не сходит с экранов телевизоров, ведь теперь она ведет собственное детективное телешоу «Горькая правда». Девушка приглашает Шилова в студию в качестве эксперта, но на съемках происходит непоправимое…

Series rating

0.0
6.8 IMDb
"Mentovskie vojny" season 10 list of episodes. TV series release schedule
Кукловоды. Часть 1
Season 10 Episode 1
17 October 2016
Кукловоды. Часть 2
Season 10 Episode 2
17 October 2016
Кукловоды. Часть 3
Season 10 Episode 3
18 October 2016
Кукловоды. Часть 4
Season 10 Episode 4
18 October 2016
Окончательный расчет. Часть 1
Season 10 Episode 5
19 October 2016
Окончательный расчет. Часть 2
Season 10 Episode 6
19 October 2016
Окончательный расчет. Часть 3
Season 10 Episode 7
20 October 2016
Окончательный расчет. Часть 4
Season 10 Episode 8
20 October 2016
Доверенное лицо. Часть 1
Season 10 Episode 9
24 October 2016
Доверенное лицо. Часть 2
Season 10 Episode 10
24 October 2016
Доверенное лицо. Часть 3
Season 10 Episode 11
25 October 2016
Доверенное лицо. Часть 4
Season 10 Episode 12
25 October 2016
Лабиринт. Часть 1
Season 10 Episode 13
26 October 2016
Лабиринт. Часть 2
Season 10 Episode 14
26 October 2016
Лабиринт. Часть 3
Season 10 Episode 15
27 October 2016
Лабиринт. Часть 4
Season 10 Episode 16
27 October 2016
