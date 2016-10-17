В 10-м сезоне сериала «Ментовские войны» Шилова и его товарищей переводят в отдел по борьбе с незаконным оборотом оружия. Теперь Роман воспитывает не только дочь, но и младшего сына от Максаковой. Джексону удается наладить отношения с Юлей, а вот Арнаутов никак не решается признаться избраннице в своих чувствах. От Панайотова коллеги и друзья уже несколько месяцев не получают никаких вестей. Зато лицо Марианны не сходит с экранов телевизоров, ведь теперь она ведет собственное детективное телешоу «Горькая правда». Девушка приглашает Шилова в студию в качестве эксперта, но на съемках происходит непоправимое…