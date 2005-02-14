В 1-м сезоне сериала «Ментовские войны» некто Герман Дробышев, больше известный в криминальных кругах как авторитет Моцарт, неожиданно снисходит до сотрудничества с милицией. Он со всеми потрохами передает в руки убойного отдела двух киллеров из своей группировки. Но вскоре выясняется, что это был лишь ход в опасной и запутанной мафиозной игре. Начальник отдела Роман Шилов, который лично проводил задержание, невольно встает на пути одновременно у нескольких влиятельных людей. На него объявляется самая настоящая охота, но хуже всего оказывается то, что информацию преступникам явно сливает кто-то из коллег Романа.