Season premiere 14 February 2005
Production year 2005
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
"Mentovskie vojny" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Ментовские войны» некто Герман Дробышев, больше известный в криминальных кругах как авторитет Моцарт, неожиданно снисходит до сотрудничества с милицией. Он со всеми потрохами передает в руки убойного отдела двух киллеров из своей группировки. Но вскоре выясняется, что это был лишь ход в опасной и запутанной мафиозной игре. Начальник отдела Роман Шилов, который лично проводил задержание, невольно встает на пути одновременно у нескольких влиятельных людей. На него объявляется самая настоящая охота, но хуже всего оказывается то, что информацию преступникам явно сливает кто-то из коллег Романа.

Старший оборотень по особо важным делам. Часть 1
Season 1 Episode 1
14 February 2005
Старший оборотень по особо важным делам. Часть 2
Season 1 Episode 2
15 February 2005
Старший оборотень по особо важным делам. Часть 3
Season 1 Episode 3
16 February 2005
Старший оборотень по особо важным делам. Часть 4
Season 1 Episode 4
17 February 2005
Старший оборотень по особо важным делам. Часть 5
Season 1 Episode 5
21 February 2005
Старший оборотень по особо важным делам. Часть 6
Season 1 Episode 6
22 February 2005
Недетские игры. Часть 1
Season 1 Episode 7
23 February 2005
Недетские игры. Часть 2
Season 1 Episode 8
24 February 2005
Недетские игры. Часть 3
Season 1 Episode 9
28 February 2005
Недетские игры. Часть 4
Season 1 Episode 10
1 March 2005
Недетские игры. Часть 5
Season 1 Episode 11
2 March 2005
Недетские игры. Часть 6
Season 1 Episode 12
3 March 2005
