Reshala (2017), season 5

Reshala season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Reshala Seasons Season 5

Reshala 18+
Title Сезон 5
Season premiere 20 May 2019
Production year 2019
Number of episodes 28
Runtime 22 hours 24 minutes
"Reshala" season 5 description

В 5 сезоне шоу «Решала» Влад Чижов продолжит помогать зрителям не терять бдительность и грамотно вести себя с теми, кто хочет их обмануть. Юность ведущего прошла в лихие 90-е, и он не понаслышке знает, что не стоит доверять случайным прохожим и «вестись на халяву». Помимо этого, Влад снова сделает акцент на том, в каких случаях увеличивается шанс попасть на преступника, а также как оказать сопротивление аферисту, если он сам «напал на след» предполагаемой жертвы. Во время съемок на Влада Чижова совершили нападение. Продавец липовых гаджетов с кулаками набросился на ведущего, но тот не пострадал.

TV Show rating

0.0
Rate 2 votes
Reshala List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Выпуск 102
Season 5 Episode 1
20 May 2019
Выпуск 103
Season 5 Episode 2
21 May 2019
Выпуск 104
Season 5 Episode 3
22 May 2019
Выпуск 105
Season 5 Episode 4
27 May 2019
Выпуск 106
Season 5 Episode 5
28 May 2019
Выпуск 107
Season 5 Episode 6
29 May 2019
Выпуск 108
Season 5 Episode 7
3 June 2019
Выпуск 109
Season 5 Episode 8
4 June 2019
Выпуск 110
Season 5 Episode 9
5 June 2019
Выпуск 111
Season 5 Episode 10
10 June 2019
Выпуск 112
Season 5 Episode 11
11 June 2019
Выпуск 113
Season 5 Episode 12
13 June 2019
Выпуск 114
Season 5 Episode 13
12 August 2019
Выпуск 115
Season 5 Episode 14
13 August 2019
Выпуск 116
Season 5 Episode 15
14 August 2019
Выпуск 117
Season 5 Episode 16
19 August 2019
Выпуск 118
Season 5 Episode 17
20 August 2019
Выпуск 119
Season 5 Episode 18
21 August 2019
Выпуск 120
Season 5 Episode 19
26 August 2019
Выпуск 121
Season 5 Episode 20
27 August 2019
Выпуск 122
Season 5 Episode 21
28 August 2019
Выпуск 123
Season 5 Episode 22
2 September 2019
Выпуск 124
Season 5 Episode 23
3 September 2019
Выпуск 125
Season 5 Episode 24
4 September 2019
Выпуск 126
Season 5 Episode 25
9 September 2019
Выпуск 127
Season 5 Episode 26
10 September 2019
Выпуск 128
Season 5 Episode 27
11 September 2019
Выпуск 129
Season 5 Episode 28
16 September 2019
