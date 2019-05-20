В 5 сезоне шоу «Решала» Влад Чижов продолжит помогать зрителям не терять бдительность и грамотно вести себя с теми, кто хочет их обмануть. Юность ведущего прошла в лихие 90-е, и он не понаслышке знает, что не стоит доверять случайным прохожим и «вестись на халяву». Помимо этого, Влад снова сделает акцент на том, в каких случаях увеличивается шанс попасть на преступника, а также как оказать сопротивление аферисту, если он сам «напал на след» предполагаемой жертвы. Во время съемок на Влада Чижова совершили нападение. Продавец липовых гаджетов с кулаками набросился на ведущего, но тот не пострадал.