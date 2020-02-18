Menu
Reshala (2017), season 7

Kinoafisha TV Shows Reshala Seasons Season 7
Reshala 18+
Title Сезон 7
Season premiere 18 February 2020
Production year 2020
Number of episodes 14
Runtime 11 hours 12 minutes
"Reshala" season 7 description

В 7 сезоне шоу «Решала» Влад Чижов пытается выяснить, как благие намерения толкают людей стать пособниками преступников и какими изощренными методами аферисты манипулируют простыми людьми. Их жертвами оказываются люди из разных социальных слоев населения. В зоне риска оказываются и женщины, дети, старики, молодежь, больные и нуждающиеся в помощи. Нередко аферисты хитростью отнимают у них последнее. Что более ужасно — люди не ощущают угрозы, когда находятся в непростой жизненной ситуации или на грани отчаяния. Они позволяют себя обмануть. Влад Чижов разоблачает циничных жуликов с помощью искусных методов борьбы за справедливость.

Reshala List of episodes

Выпуск 142
Season 7 Episode 1
18 February 2020
Выпуск 143
Season 7 Episode 2
18 February 2020
Выпуск 144
Season 7 Episode 3
19 February 2020
Выпуск 145
Season 7 Episode 4
25 February 2020
Выпуск 146
Season 7 Episode 5
25 February 2020
Выпуск 147
Season 7 Episode 6
26 February 2020
Выпуск 148
Season 7 Episode 7
27 February 2020
Выпуск 149
Season 7 Episode 8
2 March 2020
Выпуск 150
Season 7 Episode 9
3 March 2020
Выпуск 151
Season 7 Episode 10
4 March 2020
Выпуск 152
Season 7 Episode 11
5 March 2020
Выпуск 153
Season 7 Episode 12
10 March 2020
Выпуск 154
Season 7 Episode 13
11 March 2020
Выпуск 155
Season 7 Episode 14
12 March 2020
