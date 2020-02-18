В 7 сезоне шоу «Решала» Влад Чижов пытается выяснить, как благие намерения толкают людей стать пособниками преступников и какими изощренными методами аферисты манипулируют простыми людьми. Их жертвами оказываются люди из разных социальных слоев населения. В зоне риска оказываются и женщины, дети, старики, молодежь, больные и нуждающиеся в помощи. Нередко аферисты хитростью отнимают у них последнее. Что более ужасно — люди не ощущают угрозы, когда находятся в непростой жизненной ситуации или на грани отчаяния. Они позволяют себя обмануть. Влад Чижов разоблачает циничных жуликов с помощью искусных методов борьбы за справедливость.