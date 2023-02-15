Menu
Reshala (2017), season 12

Reshala 18+
Title Сезон 12
Season premiere 15 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 20
Runtime 16 hours 0 minute
"Reshala" season 12 description

В 12 сезоне шоу «Решала» Чижов со своими сведущими выслеживает аферистов, разоблачает схемы манипуляторов, выводит их на чистую воду и передает сотрудникам правоохранительных органов, желая предотвратить новые преступления. В программу приходят люди, которые столкнулись с мошенниками и позволили себе оказаться в положении жертвы. Кто-то хотел оказать помощь, не зная, что вскоре она понадобится ему самому, кто-то купился на заманчивое предложение о сотрудничестве, которое превратилось в обыкновенное вымогательство. Люди готовы без стеснения рассказать, что попались на удочку, чтобы уберечь от своих ошибок зрителей.

Reshala List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Выпуск 244
Season 12 Episode 1
15 February 2023
Выпуск 245
Season 12 Episode 2
16 February 2023
Выпуск 246
Season 12 Episode 3
20 February 2023
Выпуск 247
Season 12 Episode 4
21 February 2023
Выпуск 248
Season 12 Episode 5
22 February 2023
Выпуск 249
Season 12 Episode 6
27 February 2023
Выпуск 250
Season 12 Episode 7
28 February 2023
Выпуск 251
Season 12 Episode 8
1 March 2023
Выпуск 252
Season 12 Episode 9
2 March 2023
Выпуск 253
Season 12 Episode 10
6 March 2023
Выпуск 254
Season 12 Episode 11
7 March 2023
Выпуск 255
Season 12 Episode 12
13 March 2023
Выпуск 256
Season 12 Episode 13
14 March 2023
Выпуск 257
Season 12 Episode 14
15 March 2023
Выпуск 258
Season 12 Episode 15
20 March 2023
Выпуск 259
Season 12 Episode 16
21 March 2023
Выпуск 260
Season 12 Episode 17
22 March 2023
Выпуск 261
Season 12 Episode 18
27 March 2023
Выпуск 262
Season 12 Episode 19
28 March 2023
Выпуск 263
Season 12 Episode 20
29 March 2023
