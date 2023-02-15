В 12 сезоне шоу «Решала» Чижов со своими сведущими выслеживает аферистов, разоблачает схемы манипуляторов, выводит их на чистую воду и передает сотрудникам правоохранительных органов, желая предотвратить новые преступления. В программу приходят люди, которые столкнулись с мошенниками и позволили себе оказаться в положении жертвы. Кто-то хотел оказать помощь, не зная, что вскоре она понадобится ему самому, кто-то купился на заманчивое предложение о сотрудничестве, которое превратилось в обыкновенное вымогательство. Люди готовы без стеснения рассказать, что попались на удочку, чтобы уберечь от своих ошибок зрителей.