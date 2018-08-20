Menu
Reshala (2017), season 4

Reshala 18+
Title Сезон 4
Season premiere 20 August 2018
Production year 2018
Number of episodes 40
Runtime 32 hours 0 minute
"Reshala" season 4 description

В 4 сезоне шоу «Решала» Влад Чижов продолжает активно работать над разоблачением мелких жуликов и мошенников, желая уберечь наивных и доверчивых людей, которые легко ведутся на хитрые уловки аферистов. Ведущий всегда проявляет себя мужественно в конфликтных ситуациях. Однажды героиня программы поделилась личной историей. К ней в квартиру нагрянули незнакомцы, которые представились сотрудниками газовой службы. Обман позволял мошенникам проникнуть в дом и обворовывать владельцев квартир. Благодаря деятельности Влада Чижова девушка не приняла все сказанное за чистую монету и не стала жертвой.

"Reshala" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Выпуск 62
Season 4 Episode 1
20 August 2018
Выпуск 63
Season 4 Episode 2
20 August 2018
Выпуск 64
Season 4 Episode 3
21 August 2018
Выпуск 65
Season 4 Episode 4
22 August 2018
Выпуск 66
Season 4 Episode 5
23 August 2018
Выпуск 67
Season 4 Episode 6
27 August 2018
Выпуск 68
Season 4 Episode 7
28 August 2018
Выпуск 69
Season 4 Episode 8
29 August 2018
Выпуск 70
Season 4 Episode 9
30 August 2018
Выпуск 71
Season 4 Episode 10
3 September 2018
Выпуск 72
Season 4 Episode 11
4 September 2018
Выпуск 73
Season 4 Episode 12
5 September 2018
Выпуск 74
Season 4 Episode 13
6 September 2018
Выпуск 75
Season 4 Episode 14
10 September 2018
Выпуск 76
Season 4 Episode 15
11 September 2018
Выпуск 77
Season 4 Episode 16
12 September 2018
Выпуск 78
Season 4 Episode 17
17 September 2018
Выпуск 79
Season 4 Episode 18
18 September 2018
Выпуск 80
Season 4 Episode 19
19 September 2018
Выпуск 81
Season 4 Episode 20
24 September 2018
Выпуск 82
Season 4 Episode 21
25 September 2018
Выпуск 83
Season 4 Episode 22
26 September 2018
Выпуск 84
Season 4 Episode 23
1 October 2018
Выпуск 85
Season 4 Episode 24
2 October 2018
Выпуск 86
Season 4 Episode 25
3 October 2018
Выпуск 87
Season 4 Episode 26
12 November 2018
Выпуск 88
Season 4 Episode 27
13 November 2018
Выпуск 89
Season 4 Episode 28
14 November 2018
Выпуск 90
Season 4 Episode 29
15 November 2018
Выпуск 91
Season 4 Episode 30
19 November 2018
Выпуск 92
Season 4 Episode 31
20 November 2018
Выпуск 93
Season 4 Episode 32
21 November 2018
Выпуск 94
Season 4 Episode 33
22 November 2018
Выпуск 95
Season 4 Episode 34
26 November 2018
Выпуск 96
Season 4 Episode 35
27 November 2018
Выпуск 97
Season 4 Episode 36
28 November 2018
Выпуск 98
Season 4 Episode 37
29 November 2018
Выпуск 99
Season 4 Episode 38
3 December 2018
Выпуск 100
Season 4 Episode 39
4 December 2018
Выпуск 101
Season 4 Episode 40
5 December 2018
TV series release schedule
