В 4 сезоне шоу «Решала» Влад Чижов продолжает активно работать над разоблачением мелких жуликов и мошенников, желая уберечь наивных и доверчивых людей, которые легко ведутся на хитрые уловки аферистов. Ведущий всегда проявляет себя мужественно в конфликтных ситуациях. Однажды героиня программы поделилась личной историей. К ней в квартиру нагрянули незнакомцы, которые представились сотрудниками газовой службы. Обман позволял мошенникам проникнуть в дом и обворовывать владельцев квартир. Благодаря деятельности Влада Чижова девушка не приняла все сказанное за чистую монету и не стала жертвой.