Reshala (2017), season 2

Reshala season 2 poster
Reshala 18+
Title Сезон 2
Season premiere 27 November 2017
Production year 2017
Number of episodes 14
Runtime 11 hours 12 minutes
"Reshala" season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Решала» Влад Чижов продолжает рассказывать зрителям реальные истории разоблачения коварных манипуляторов. Жертвы подобных инцидентов обращаются за помощью к ведущему проекта, который умеет разбираться со злоумышленниками. Брутальный борец Влад Чижов всегда ищет справедливости и готов бороться за нее, несмотря на то что его жизнь тоже нередко подвергается опасности. Чаще всего жертвами аферистов оказываются самые незащищенные категории граждан: пожилые люди, женщины, дети. Эти люди в большинстве случаев принимают участие в программе и делятся своим опытом.

TV Show rating

0.0
Rate 2 votes

Reshala List of episodes

Выпуск 21
Season 2 Episode 1
27 November 2017
Выпуск 22
Season 2 Episode 2
28 November 2017
Выпуск 23
Season 2 Episode 3
29 November 2017
Выпуск 24
Season 2 Episode 4
30 November 2017
Выпуск 25
Season 2 Episode 5
4 December 2017
Выпуск 26
Season 2 Episode 6
5 December 2017
Выпуск 27
Season 2 Episode 7
6 December 2017
Выпуск 28
Season 2 Episode 8
7 December 2017
Выпуск 29
Season 2 Episode 9
11 December 2017
Выпуск 30
Season 2 Episode 10
12 December 2017
Выпуск 31
Season 2 Episode 11
13 December 2017
Выпуск 32
Season 2 Episode 12
18 December 2017
Выпуск 33
Season 2 Episode 13
19 December 2017
Выпуск 34
Season 2 Episode 14
20 December 2017
