Во 2 сезоне шоу «Решала» Влад Чижов продолжает рассказывать зрителям реальные истории разоблачения коварных манипуляторов. Жертвы подобных инцидентов обращаются за помощью к ведущему проекта, который умеет разбираться со злоумышленниками. Брутальный борец Влад Чижов всегда ищет справедливости и готов бороться за нее, несмотря на то что его жизнь тоже нередко подвергается опасности. Чаще всего жертвами аферистов оказываются самые незащищенные категории граждан: пожилые люди, женщины, дети. Эти люди в большинстве случаев принимают участие в программе и делятся своим опытом.