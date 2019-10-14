Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Reshala (2017), season 6

Reshala season 6 poster
Kinoafisha TV Shows Reshala Seasons Season 6
Reshala 18+
Title Сезон 6
Season premiere 14 October 2019
Production year 2019
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 36 minutes
"Reshala" season 6 description

В 6 сезоне шоу «Решала» Влад Чижов продолжает распознавать различные виды мошенничества на телеканале «Че». В каждом выпуске передачи демонстрируя случаи из жизни различных людей. Кто-то доверился телефонному аферисту, который представился сотрудником банка и обманом вынудил человека поделиться своими банковскими реквизитами, а кто-то попал под психологическое воздействие и сам с легкостью простился со своими деньгами. В шоу показаны ситуации, в которых наглядно демонстрируется, как ведут себяобманщики. Влад Чижов рассказывает о самых популярных техниках мошенников и способах выйти сухими из воды.

TV Show rating

0.0
Rate 2 votes

Reshala List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Выпуск 130
Season 6 Episode 1
14 October 2019
Выпуск 131
Season 6 Episode 2
15 October 2019
Выпуск 132
Season 6 Episode 3
16 October 2019
Выпуск 133
Season 6 Episode 4
21 October 2019
Выпуск 134
Season 6 Episode 5
22 October 2019
Выпуск 135
Season 6 Episode 6
23 October 2019
Выпуск 136
Season 6 Episode 7
28 October 2019
Выпуск 137
Season 6 Episode 8
29 October 2019
Выпуск 138
Season 6 Episode 9
30 October 2019
Выпуск 139
Season 6 Episode 10
5 November 2019
Выпуск 140
Season 6 Episode 11
6 November 2019
Выпуск 141
Season 6 Episode 12
7 November 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more