В 6 сезоне шоу «Решала» Влад Чижов продолжает распознавать различные виды мошенничества на телеканале «Че». В каждом выпуске передачи демонстрируя случаи из жизни различных людей. Кто-то доверился телефонному аферисту, который представился сотрудником банка и обманом вынудил человека поделиться своими банковскими реквизитами, а кто-то попал под психологическое воздействие и сам с легкостью простился со своими деньгами. В шоу показаны ситуации, в которых наглядно демонстрируется, как ведут себяобманщики. Влад Чижов рассказывает о самых популярных техниках мошенников и способах выйти сухими из воды.