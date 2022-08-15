Menu
Reshala (2017), season 11

Reshala 18+
Title Сезон 11
Season premiere 15 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 20
Runtime 16 hours 0 minute
"Reshala" season 11 description

В 11 сезоне шоу «Решала» 48-летний ведущий проекта Влад Чижов разоблачает беззастенчивых мошенников и циничных махинаторов, жертвы которых нуждаются в помощи. Он открывает новый сезон охоты на мелких жуликов и тех, кто без зазрения совести пользуется людской доверчивостью и слабохарактерностью. Теперь Чижов работает в паре с соведущими. Первая из команды – корреспондентка Дарья Рубинская. Девушка с ранних лет хотела помогать окружающим. Второй – спортсмен Станислав Соколов. Ранее он был ведущим рубрики самообороны. Третий – бывший морпех Владимир Сорков. Он работал в полиции и прекрасно знает, как работать с преступниками.

Выпуск 224
Season 11 Episode 1
15 August 2022
Выпуск 225
Season 11 Episode 2
16 August 2022
Выпуск 226
Season 11 Episode 3
17 August 2022
Выпуск 227
Season 11 Episode 4
18 August 2022
Выпуск 228
Season 11 Episode 5
22 August 2022
Выпуск 229
Season 11 Episode 6
23 August 2022
Выпуск 230
Season 11 Episode 7
24 August 2022
Выпуск 231
Season 11 Episode 8
25 August 2022
Выпуск 232
Season 11 Episode 9
29 August 2022
Выпуск 233
Season 11 Episode 10
30 August 2022
Выпуск 234
Season 11 Episode 11
31 August 2022
Выпуск 235
Season 11 Episode 12
1 September 2022
Выпуск 236
Season 11 Episode 13
19 September 2022
Выпуск 237
Season 11 Episode 14
20 September 2022
Выпуск 238
Season 11 Episode 15
21 September 2022
Выпуск 239
Season 11 Episode 16
22 September 2022
Выпуск 240
Season 11 Episode 17
26 September 2022
Выпуск 241
Season 11 Episode 18
27 September 2022
Выпуск 242
Season 11 Episode 19
28 September 2022
Выпуск 243
Season 11 Episode 20
29 September 2022
