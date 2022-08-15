В 11 сезоне шоу «Решала» 48-летний ведущий проекта Влад Чижов разоблачает беззастенчивых мошенников и циничных махинаторов, жертвы которых нуждаются в помощи. Он открывает новый сезон охоты на мелких жуликов и тех, кто без зазрения совести пользуется людской доверчивостью и слабохарактерностью. Теперь Чижов работает в паре с соведущими. Первая из команды – корреспондентка Дарья Рубинская. Девушка с ранних лет хотела помогать окружающим. Второй – спортсмен Станислав Соколов. Ранее он был ведущим рубрики самообороны. Третий – бывший морпех Владимир Сорков. Он работал в полиции и прекрасно знает, как работать с преступниками.