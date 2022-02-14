В 10 сезоне шоу «Решала» Влад Чижов имеет колоссальный опыт в общении с аферистами и их жертвами. Люди готовы откровенно поделиться своей историей, признать, как позволили себя одурачить, чтобы их опыт позволил другим людям избежать подобных ошибок. А Чижов талантливо рисует психологический портрет мошенника, обнажает распространенные методики и в который раз доказывает, что предупрежден – значит вооружен. Если к вам подходят на улице и навязывают какой-то товар, просят подписать документы и оплатить услугу до ее получения, следует помнить, что это может быть частью мошеннической схемы.