Reshala (2017), season 10

Reshala season 10 poster
Reshala 18+
Title Сезон 10
Season premiere 14 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 30
Runtime 24 hours 0 minute
"Reshala" season 10 description

В 10 сезоне шоу «Решала» Влад Чижов имеет колоссальный опыт в общении с аферистами и их жертвами. Люди готовы откровенно поделиться своей историей, признать, как позволили себя одурачить, чтобы их опыт позволил другим людям избежать подобных ошибок. А Чижов талантливо рисует психологический портрет мошенника, обнажает распространенные методики и в который раз доказывает, что предупрежден – значит вооружен. Если к вам подходят на улице и навязывают какой-то товар, просят подписать документы и оплатить услугу до ее получения, следует помнить, что это может быть частью мошеннической схемы.

TV Show rating

0.0
Rate 2 votes
Выпуск 194
Season 10 Episode 1
14 February 2022
Выпуск 195
Season 10 Episode 2
15 February 2022
Выпуск 196
Season 10 Episode 3
16 February 2022
Выпуск 197
Season 10 Episode 4
17 February 2022
Выпуск 198
Season 10 Episode 5
18 February 2022
Выпуск 199
Season 10 Episode 6
21 February 2022
Выпуск 200
Season 10 Episode 7
22 February 2022
Выпуск 201
Season 10 Episode 8
23 February 2022
Выпуск 202
Season 10 Episode 9
24 February 2022
Выпуск 203
Season 10 Episode 10
25 February 2022
Выпуск 204
Season 10 Episode 11
28 February 2022
Выпуск 205
Season 10 Episode 12
1 March 2022
Выпуск 206
Season 10 Episode 13
2 March 2022
Выпуск 207
Season 10 Episode 14
3 March 2022
Выпуск 208
Season 10 Episode 15
7 March 2022
Выпуск 209
Season 10 Episode 16
8 March 2022
Выпуск 210
Season 10 Episode 17
9 March 2022
Выпуск 211
Season 10 Episode 18
10 March 2022
Выпуск 212
Season 10 Episode 19
14 March 2022
Выпуск 213
Season 10 Episode 20
15 March 2022
Выпуск 214
Season 10 Episode 21
16 March 2022
Выпуск 215
Season 10 Episode 22
17 March 2022
Выпуск 216
Season 10 Episode 23
21 March 2022
Выпуск 217
Season 10 Episode 24
22 March 2022
Выпуск 218
Season 10 Episode 25
23 March 2022
Выпуск 219
Season 10 Episode 26
24 March 2022
Выпуск 220
Season 10 Episode 27
28 March 2022
Выпуск 221
Season 10 Episode 28
29 March 2022
Выпуск 222
Season 10 Episode 29
30 March 2022
Выпуск 223
Season 10 Episode 30
31 March 2022
