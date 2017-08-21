В 1 сезоне шоу «Решала» ведущий проекта Влад Чижов помогает жертвам мошенников. В рамках проекта Влад сражается с аферистами и показывает зрителям, какие методы и манипуляции используют злоумышленники, чтобы провести наивных и доверчивых людей. Создатели проекта находят не только давно известные схемы, но и новые махинации, к которым еще не привыкли россияне. Во время съемок разоблачений на Чижова даже набрасывались преступник с оружием, но благодаря своим физическим данным он ловко подавляет агрессию, направленную на него. Ведущий заявил, что он специально учился держать удар в том числе благодаря съемкам опасного телепроекта.