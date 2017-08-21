Menu
Russian
Reshala (2017), season 1

Reshala 18+
Title Сезон 1
Season premiere 21 August 2017
Production year 2017
Number of episodes 20
Runtime 16 hours 0 minute
"Reshala" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Решала» ведущий проекта Влад Чижов помогает жертвам мошенников. В рамках проекта Влад сражается с аферистами и показывает зрителям, какие методы и манипуляции используют злоумышленники, чтобы провести наивных и доверчивых людей. Создатели проекта находят не только давно известные схемы, но и новые махинации, к которым еще не привыкли россияне. Во время съемок разоблачений на Чижова даже набрасывались преступник с оружием, но благодаря своим физическим данным он ловко подавляет агрессию, направленную на него. Ведущий заявил, что он специально учился держать удар в том числе благодаря съемкам опасного телепроекта.

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Выпуск 01
Season 1 Episode 1
21 August 2017
Выпуск 02
Season 1 Episode 2
21 August 2017
Выпуск 03
Season 1 Episode 3
22 August 2017
Выпуск 04
Season 1 Episode 4
23 August 2017
Выпуск 05
Season 1 Episode 5
24 August 2017
Выпуск 06
Season 1 Episode 6
28 August 2017
Выпуск 07
Season 1 Episode 7
29 August 2017
Выпуск 08
Season 1 Episode 8
30 August 2017
Выпуск 09
Season 1 Episode 9
31 August 2017
Выпуск 10
Season 1 Episode 10
5 September 2017
Выпуск 11
Season 1 Episode 11
6 September 2017
Выпуск 12
Season 1 Episode 12
11 September 2017
Выпуск 13
Season 1 Episode 13
12 September 2017
Выпуск 14
Season 1 Episode 14
13 September 2017
Выпуск 15
Season 1 Episode 15
18 September 2017
Выпуск 16
Season 1 Episode 16
19 September 2017
Выпуск 17
Season 1 Episode 17
20 September 2017
Выпуск 18
Season 1 Episode 18
25 September 2017
Выпуск 19
Season 1 Episode 19
26 September 2017
Выпуск 20
Season 1 Episode 20
28 September 2017
