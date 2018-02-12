Menu
Reshala (2017), season 3

Reshala season 3 poster
Reshala 18+
Title Сезон 3
Season premiere 12 February 2018
Production year 2018
Number of episodes 27
Runtime 21 hours 36 minutes
"Reshala" season 3 description

В 3 сезоне шоу «Решала» уровень преступности становится все выше из года в год. Чаще всего это касается мелких жуликов и их деяний. Злоумышленники, будто фокусники, практикуются в гипнозе, постановке фраз, которые отвлекают жертву. Они втираются в доверие, учатся угадывать слабые стороны каждого человека и давить на них. Некоторые обещают работу, привлекая возможностью легкой наживы, другие апеллируют к потенциальной опасности, которой могут подвергнуться близкие, третьи просто пользуются невнимательностью, доверчивостью или халатностью. Влад Чижов в подробностях разбирает в своей программе один случай за другим.

Reshala List of episodes

Выпуск 35
Season 3 Episode 1
12 February 2018
Выпуск 36
Season 3 Episode 2
13 February 2018
Выпуск 37
Season 3 Episode 3
14 February 2018
Выпуск 38
Season 3 Episode 4
19 February 2018
Выпуск 39
Season 3 Episode 5
20 February 2018
Выпуск 40
Season 3 Episode 6
21 February 2018
Выпуск 41
Season 3 Episode 7
26 February 2018
Выпуск 42
Season 3 Episode 8
27 February 2018
Выпуск 43
Season 3 Episode 9
28 February 2018
Выпуск 44
Season 3 Episode 10
5 March 2018
Выпуск 45
Season 3 Episode 11
6 March 2018
Выпуск 46
Season 3 Episode 12
12 March 2018
Выпуск 47
Season 3 Episode 13
13 March 2018
Выпуск 48
Season 3 Episode 14
19 March 2018
Выпуск 49
Season 3 Episode 15
20 March 2018
Выпуск 50
Season 3 Episode 16
26 March 2018
Выпуск 51
Season 3 Episode 17
27 March 2018
Выпуск 52
Season 3 Episode 18
9 April 2018
Выпуск 53
Season 3 Episode 19
10 April 2018
Выпуск 54
Season 3 Episode 20
16 April 2018
Выпуск 55
Season 3 Episode 21
17 April 2018
Выпуск 56
Season 3 Episode 22
23 April 2018
Выпуск 57
Season 3 Episode 23
24 April 2018
Выпуск 58
Season 3 Episode 24
7 May 2018
Выпуск 59
Season 3 Episode 25
8 May 2018
Выпуск 60
Season 3 Episode 26
14 May 2018
Выпуск 61
Season 3 Episode 27
15 May 2018
