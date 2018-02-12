В 3 сезоне шоу «Решала» уровень преступности становится все выше из года в год. Чаще всего это касается мелких жуликов и их деяний. Злоумышленники, будто фокусники, практикуются в гипнозе, постановке фраз, которые отвлекают жертву. Они втираются в доверие, учатся угадывать слабые стороны каждого человека и давить на них. Некоторые обещают работу, привлекая возможностью легкой наживы, другие апеллируют к потенциальной опасности, которой могут подвергнуться близкие, третьи просто пользуются невнимательностью, доверчивостью или халатностью. Влад Чижов в подробностях разбирает в своей программе один случай за другим.