В 9 сезоне шоу «Решала» бесстрашный и отзывчивый Влад Чижов приходит на помощь всем, кто в этом нуждается. В век современных технологий у мошенников есть масса вариантов, как легко нажиться на доверчивости граждан. Часто они предлагают им услуги, просят перейти по ссылкам, которые в точности копируют интернет-адрес какого-нибудь магазина, и оставить свои банковские реквизиты. Нередко пожилые люди получают SMS якобы от своих близких, которые попали в беду, и в состоянии аффекта переводят на чужой счет крупные суммы денег. Чижов с ловкостью разоблачает преступников и не боится вступать с ними в открытый конфликт.