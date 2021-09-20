Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Reshala (2017), season 9

Reshala season 9 poster
Kinoafisha TV Shows Reshala Seasons Season 9
Reshala 18+
Title Сезон 9
Season premiere 20 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 13
Runtime 10 hours 24 minutes
"Reshala" season 9 description

В 9 сезоне шоу «Решала» бесстрашный и отзывчивый Влад Чижов приходит на помощь всем, кто в этом нуждается. В век современных технологий у мошенников есть масса вариантов, как легко нажиться на доверчивости граждан. Часто они предлагают им услуги, просят перейти по ссылкам, которые в точности копируют интернет-адрес какого-нибудь магазина, и оставить свои банковские реквизиты. Нередко пожилые люди получают SMS якобы от своих близких, которые попали в беду, и в состоянии аффекта переводят на чужой счет крупные суммы денег. Чижов с ловкостью разоблачает преступников и не боится вступать с ними в открытый конфликт.

TV Show rating

0.0
Rate 2 votes

Reshala List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Выпуск 181
Season 9 Episode 1
20 September 2021
Выпуск 182
Season 9 Episode 2
21 September 2021
Выпуск 183
Season 9 Episode 3
22 September 2021
Выпуск 184
Season 9 Episode 4
23 September 2021
Выпуск 185
Season 9 Episode 5
27 September 2021
Выпуск 186
Season 9 Episode 6
28 September 2021
Выпуск 187
Season 9 Episode 7
29 September 2021
Выпуск 188
Season 9 Episode 8
30 September 2021
Выпуск 189
Season 9 Episode 9
11 October 2021
Выпуск 190
Season 9 Episode 10
12 October 2021
Выпуск 191
Season 9 Episode 11
13 October 2021
Выпуск 192
Season 9 Episode 12
14 October 2021
Выпуск 193
Season 9 Episode 13
18 October 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more