Genndy Tartakovsky
Awards
Awards and nominations of Genndy Tartakovsky
Genndy Tartakovsky
Awards
Awards and nominations of Genndy Tartakovsky
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Animated Program
Winner
Outstanding Animated Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Individual Achievement in Animation
Winner
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Winner
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
