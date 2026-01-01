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Kinoafisha Persons Elia Kazan Awards

Awards and nominations of Elia Kazan

Elia Kazan
Awards and nominations of Elia Kazan
Academy Awards, USA 1999 Academy Awards, USA 1999
Honorary Award
Winner
Honorary Award
Winner
Academy Awards, USA 1955 Academy Awards, USA 1955
Best Achievement in Directing
Winner
Academy Awards, USA 1948 Academy Awards, USA 1948
Best Achievement in Directing
Winner
Academy Awards, USA 1964 Academy Awards, USA 1964
Best Motion Picture of the Year
Nominee
 Best Achievement in Directing
Nominee
 Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1956 Academy Awards, USA 1956
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1952 Academy Awards, USA 1952
Best Achievement in Directing
Nominee
Cannes Film Festival 1955 Cannes Film Festival 1955
Best Dramatic Film
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1972 Cannes Film Festival 1972
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1952 Cannes Film Festival 1952
Grand Prize of the Festival
Nominee
Cannes Film Festival 1947 Cannes Film Festival 1947
Feature films
Nominee
Golden Globes, USA 1964 Golden Globes, USA 1964
Best Director
Winner
Golden Globes, USA 1957 Golden Globes, USA 1957
Best Director
Winner
Golden Globes, USA 1955 Golden Globes, USA 1955
Best Director
Winner
Golden Globes, USA 1948 Golden Globes, USA 1948
Best Director
Winner
Venice Film Festival 1954 Venice Film Festival 1954
Silver Lion
Winner
Pasinetti Award
Winner
OCIC Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1951 Venice Film Festival 1951
Special Jury Prize
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1950 Venice Film Festival 1950
International Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1948 Venice Film Festival 1948
Grand International Award
Nominee
Berlin International Film Festival 1996 Berlin International Film Festival 1996
Honorary Golden Berlin Bear
Winner
Berlin International Film Festival 1953 Berlin International Film Festival 1953
Special Prize of the Senate of Berlin
Winner
Berlin International Film Festival 1960 Berlin International Film Festival 1960
Golden Berlin Bear
Nominee
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