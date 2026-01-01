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Kinoafisha
Persons
Elia Kazan
Awards
Awards and nominations of Elia Kazan
Elia Kazan
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Filmography
Awards
Awards and nominations of Elia Kazan
Academy Awards, USA 1999
Honorary Award
Winner
Honorary Award
Winner
Academy Awards, USA 1955
Best Achievement in Directing
Winner
Academy Awards, USA 1948
Best Achievement in Directing
Winner
Academy Awards, USA 1964
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Best Achievement in Directing
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1956
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1952
Best Achievement in Directing
Nominee
Cannes Film Festival 1955
Best Dramatic Film
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1972
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1952
Grand Prize of the Festival
Nominee
Cannes Film Festival 1947
Feature films
Nominee
Golden Globes, USA 1964
Best Director
Winner
Golden Globes, USA 1957
Best Director
Winner
Golden Globes, USA 1955
Best Director
Winner
Golden Globes, USA 1948
Best Director
Winner
Venice Film Festival 1954
Silver Lion
Winner
Pasinetti Award
Winner
OCIC Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1951
Special Jury Prize
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1950
International Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1948
Grand International Award
Nominee
Berlin International Film Festival 1996
Honorary Golden Berlin Bear
Winner
Berlin International Film Festival 1953
Special Prize of the Senate of Berlin
Winner
Berlin International Film Festival 1960
Golden Berlin Bear
Nominee
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