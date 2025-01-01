Menu
Akira Kurosawa
Awards and nominations of Akira Kurosawa
Academy Awards, USA 1990
Honorary Award
Winner
Honorary Award
Winner
Academy Awards, USA 1986
Best Achievement in Directing
Nominee
Cannes Film Festival 1980
Palme d'Or
Winner
Cannes Film Festival 1956
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 1987
Best Foreign Language Film
Winner
Best Foreign Language Film
Winner
Best Screenplay (Adapted)
Nominee
BAFTA Awards 1981
Best Direction
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 1982
Career Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 1971
OCIC Award
Winner
Venice Film Festival 1965
OCIC Award
Winner
San Giorgio Prize
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1954
Silver Lion
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1951
Golden Lion
Winner
Italian Film Critics Award
Winner
Venice Film Festival 1963
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1961
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1957
Golden Lion
Nominee
Moscow International Film Festival 1979
Honorary Prize
Winner
Moscow International Film Festival 1975
FIPRESCI Prize
Winner
Golden Prize
Winner
Berlin International Film Festival 1959
Best Director
Winner
FIPRESCI Prize
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1954
Special Prize of the Senate of Berlin
Winner
Competition
Nominee
Berlin International Film Festival 1961
Golden Berlin Bear
Nominee
