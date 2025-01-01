Menu
David Cronenberg
Awards
Awards and nominations of David Cronenberg
David Cronenberg
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of David Cronenberg
Cannes Film Festival 2006
Golden Coach
Winner
Golden Coach
Winner
Cannes Film Festival 1996
Jury Special Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2024
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2022
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2014
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2012
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2005
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2002
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 2008
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
Venice Film Festival 2018
Career Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 2011
Golden Lion
Nominee
Toronto International Film Festival 2024
Norman Jewison Career Achievement Award
Winner
Norman Jewison Career Achievement Award
Winner
Toronto International Film Festival 2007
People's Choice Award
Winner
Toronto International Film Festival 2002
Best Canadian Feature Film
Winner
Berlin International Film Festival 1999
Outstanding Artistic Contribution
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1992
Golden Berlin Bear
Nominee
