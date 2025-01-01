Menu
Kinoafisha Persons David Cronenberg Awards

David Cronenberg
Awards and nominations of David Cronenberg
Cannes Film Festival 2006 Cannes Film Festival 2006
Golden Coach
Winner
Cannes Film Festival 1996 Cannes Film Festival 1996
Jury Special Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2024 Cannes Film Festival 2024
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2022 Cannes Film Festival 2022
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2014 Cannes Film Festival 2014
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2012 Cannes Film Festival 2012
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2005 Cannes Film Festival 2005
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2002 Cannes Film Festival 2002
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 2008 BAFTA Awards 2008
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
Venice Film Festival 2018 Venice Film Festival 2018
Career Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 2011 Venice Film Festival 2011
Golden Lion
Nominee
Toronto International Film Festival 2024 Toronto International Film Festival 2024
Norman Jewison Career Achievement Award
Winner
Toronto International Film Festival 2007 Toronto International Film Festival 2007
People's Choice Award
Winner
Toronto International Film Festival 2002 Toronto International Film Festival 2002
Best Canadian Feature Film
Winner
Berlin International Film Festival 1999 Berlin International Film Festival 1999
Outstanding Artistic Contribution
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1992 Berlin International Film Festival 1992
Golden Berlin Bear
Nominee
