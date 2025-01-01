Menu
Alexander Sokurov
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Alexander Sokurov
Cannes Film Festival 2003
Competition
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2007
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2002
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2001
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1999
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2015
Fondazione Mimmo Rotella Award
Winner
Best Euro-Mediterranean Film
Winner
Golden Lion
Nominee
Green Drop Award
Nominee
Venice Film Festival 2011
Golden Lion
Winner
Future Film Festival Digital Award
Winner
SIGNIS Award
Winner
Tallinn Black Nights Film Festival 2007
Best Director
Winner
Grand Prize
Nominee
Toronto International Film Festival 2002
Visions Award
Winner
Window to Europe 2001
Best Film
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 1999
Grand Prize (Second Prize)
Winner
Full-Length Film
Nominee
Moscow International Film Festival 1997
Andrei Tarkovsky Award
Winner
Russian Film Critics Award
Winner
Special Jury Prize
Winner
Golden St. George
Nominee
Berlin International Film Festival 1989
Forum of New Cinema
Winner
Moscow International Film Festival 1987
Non-Competition
Winner
Non-Competition
Winner
Berlin International Film Festival 2005
Golden Berlin Bear
Nominee
Toronto International Film Festival 1999
Masters
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1997
Full-Length Film
Nominee
Berlin International Film Festival 1987
Golden Berlin Bear
Nominee
