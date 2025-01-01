Menu
Awards and nominations of David Lynch

David Lynch
Awards and nominations of David Lynch
Academy Awards, USA 2020 Academy Awards, USA 2020
Honorary Award
Winner
Academy Awards, USA 2002 Academy Awards, USA 2002
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1987 Academy Awards, USA 1987
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1981 Academy Awards, USA 1981
Best Adapted Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 2001 Cannes Film Festival 2001
Best Director
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1990 Cannes Film Festival 1990
Palme d'Or
Winner
Cannes Film Festival 1999 Cannes Film Festival 1999
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1992 Cannes Film Festival 1992
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 2002 Golden Globes, USA 2002
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
 Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1987 Golden Globes, USA 1987
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Golden Globes, USA 1981 Golden Globes, USA 1981
Best Director
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Limited Series, Movie or Special
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Limited Series or Movie
Nominee
 Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1990 Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Main Title Theme Music
Nominee
 Outstanding Music and Lyrics
Nominee
BAFTA Awards 1981 BAFTA Awards 1981
Best Screenplay
Nominee
 Best Direction
Nominee
Venice Film Festival 2006 Venice Film Festival 2006
Future Film Festival Digital Award
Winner
Career Golden Lion
Winner
Screen Actors Guild Awards 2023 Screen Actors Guild Awards 2023
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
