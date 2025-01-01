Gus Van Sant

Menu
Academy Awards, USA 2009
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1998
Best Achievement in Directing
Nominee
Cannes Film Festival 2007
60th Anniversary Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2003
Palme d'Or
Winner
Best Director
Winner
Cinema Prize of the French National Education System
Winner
Cannes Film Festival 2015
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2011
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2006
Un Certain Regard Award
Nominee
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2005
Palme d'Or
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Nominee
Venice Film Festival 1993
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1991
Golden Lion
Nominee
Razzie Awards 1999
Worst Director
Winner
Berlin International Film Festival 2013
International Jury
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Toronto International Film Festival 2002
Visions Award - Special Citation
Winner
Berlin International Film Festival 2001
Prize of the Guild of German Art House Cinemas
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Toronto International Film Festival 1991
International Critics' Award
Winner
Berlin International Film Festival 1990
Forum of New Cinema
Winner
Berlin International Film Festival 1987
Best Short Film
Winner
Berlin International Film Festival 2018
Best Film
Nominee
Best Feature Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2009
Best Feature Film
Nominee
Berlin International Film Festival 1998
Best Film
Nominee
