Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Gus Van Sant Awards

Awards and nominations of Gus Van Sant

Gus Van Sant
Awards and nominations of Gus Van Sant
Academy Awards, USA 2009 Academy Awards, USA 2009
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1998 Academy Awards, USA 1998
Best Achievement in Directing
Nominee
Cannes Film Festival 2007 Cannes Film Festival 2007
60th Anniversary Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2003 Cannes Film Festival 2003
Palme d'Or
Winner
Best Director
Winner
Cinema Prize of the French National Education System
Winner
Cannes Film Festival 2015 Cannes Film Festival 2015
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2011 Cannes Film Festival 2011
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2006 Cannes Film Festival 2006
Un Certain Regard Award
Nominee
 Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2005 Cannes Film Festival 2005
Palme d'Or
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Nominee
Venice Film Festival 1993 Venice Film Festival 1993
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1991 Venice Film Festival 1991
Golden Lion
Nominee
Razzie Awards 1999 Razzie Awards 1999
Worst Director
Winner
Berlin International Film Festival 2013 Berlin International Film Festival 2013
International Jury
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Toronto International Film Festival 2002 Toronto International Film Festival 2002
Visions Award - Special Citation
Winner
Berlin International Film Festival 2001 Berlin International Film Festival 2001
Prize of the Guild of German Art House Cinemas
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Toronto International Film Festival 1991 Toronto International Film Festival 1991
International Critics' Award
Winner
Berlin International Film Festival 1990 Berlin International Film Festival 1990
Forum of New Cinema
Winner
Berlin International Film Festival 1987 Berlin International Film Festival 1987
Best Short Film
Winner
Berlin International Film Festival 2018 Berlin International Film Festival 2018
Best Film
Nominee
 Best Feature Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2009 Berlin International Film Festival 2009
Best Feature Film
Nominee
Berlin International Film Festival 1998 Berlin International Film Festival 1998
Best Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more