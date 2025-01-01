Menu
Awards and nominations of David Fincher

David Fincher
Academy Awards, USA 2021 Academy Awards, USA 2021
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 2011 Academy Awards, USA 2011
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 2009 Academy Awards, USA 2009
Best Achievement in Directing
Nominee
Cannes Film Festival 2007 Cannes Film Festival 2007
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 2011 Golden Globes, USA 2011
Best Director
Winner
Golden Globes, USA 2021 Golden Globes, USA 2021
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 2015 Golden Globes, USA 2015
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 2009 Golden Globes, USA 2009
Best Director
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Short Form Animated Program
Winner
Winner
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Short Form Animated Program
Winner
Winner
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Short Form Animated Program
Winner
Winner
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Directing for a Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2011 BAFTA Awards 2011
Best Director
Winner
BAFTA Awards 2009 BAFTA Awards 2009
Best Director
Nominee
Venice Film Festival 2023 Venice Film Festival 2023
Best Film
Nominee
