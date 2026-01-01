Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Cannabis
5.1
Kinoafisha Films Cannabis
5.1

Cannabis

, 1970
Cannabis
France / Drama, Action / 18+
Poster of Cannabis
5.1

Cast

Curd Jürgens
Henri Emery
Jane Birkin
Jane Birkin
Jane Swenson
Serge Gainsbourg
Serge Gainsbourg
Serge Morgan
Paul Nicolas
Paul
Gabriele Ferzetti
Gabriele Ferzetti
Inspecteur Bardèche
Paul Albert Krumm
Lancan - chorégraphe
Yvette Lebon
La maîtresse d'Emery
Laurence Badie
Mme carbona
Rita Renoir
Rita Renoir
Rita - la droguée
Marcel Lupovici
Patron du tripot
Director Pierre Koralnik
Writer F.S. Gilbert, Franz-André Burguet, Pierre Koralnik
Composer Serge Gainsbourg, Jean-Claude Vannier
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 1970
World premiere 2 September 1970
Release date
2 September 1970 France
22 October 1970 Germany
1 December 1974 USA
MPAA R
Production Les Films Océanic, Euro-France Films, Capitole Films
Also known as
Cannabis, The Mafia Wants Blood, Cannabis - Engel der Gewalt, Canabis, Diasimotites tou ypokosmou, French Intrigue, Gangsterin Sonu, Gymkana, Het Speelgoed van de Duivel, Mafia vrea sânge, New York Parigi per una condanna a morte, Марихуана, ガラスの墓標

Film rating

5.1
Rate 14 votes
4.9 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Cannabis

Je t'aime moi non plus
Je t'aime moi non plus Drama
1976, France
6.0
7 morts sur ordonnance
7 morts sur ordonnance Drama
1975, France / West Germany / Spain
6.0
Devetnaest djevojaka i jedan mornar
Devetnaest djevojaka i jedan mornar War
1971, Yugoslavia
5.0
La tête de maman
La tête de maman Drama
2007, France
6.0
Nobody's Daughter Haewon
Nobody's Daughter Haewon Drama
2013, South Korea
7.0
Twice Born
Twice Born Drama
2012, Italy / Spain / Croatia
7.0
Charlotte for Ever
Charlotte for Ever Drama
1986, France
6.0
The Pirate
The Pirate Drama
1984, France
5.0
Just a Gigolo
Just a Gigolo Drama
1979, West Germany
5.0
La Piscine
La Piscine Drama
1968, France / Italy
7.0
Brainwashed
Brainwashed Drama
1960, West Germany
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Bear Country
Bear Country
2026, USA / Australia, Action, Thriller, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more