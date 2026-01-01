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Poster of The Pirate
5.3
Kinoafisha Films The Pirate
5.3

The Pirate

, 1984
Pirate, La
France / Drama / 18+
Poster of The Pirate
5.3

Cast

Jane Birkin
Jane Birkin
Alma
Maruschka Detmers
Carole
Philippe Léotard
N° 5
Andrew Birkin
Le mari
Laure Marsac
L'enfant
Michael Stevens
Concierge de l'hôtel
Michael Stevens
Concierge de l'hôtel
Didier Chambragne
Le coursier
Arsène Altmeyer
Le taxi
Director Jacques Doillon
Writer Jacques Doillon
Composer Philippe Sarde
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 1984
World premiere 23 May 1984
Release date
23 May 1984 France
4 August 1984 Germany
5 June 1984 USA
Production L.C.J Editions & Productions, F.L.F., Tango Film
Also known as
La Pirate, The Pirate, A Pirata, Die Piratin, I peiratina, Korsan, La pirata, Piratka, Пиратка, ラ・ピラート

Film rating

5.3
Rate 14 votes
5 IMDb
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