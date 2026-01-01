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Poster of Sunset Blvd.
7.3
Sunset Blvd. - Trailer
Kinoafisha Films Sunset Blvd.
7.3

Sunset Blvd.

, 1950
Sunset Blvd
USA / Drama, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Sunset Blvd.
7.3
Sunset Blvd. - Trailer
Sunset Blvd.  Trailer

Synopsis

A screenwriter is hired to rework a faded silent film star's script only to find himself developing a dangerous relationship.

Cast

William Holden
William Holden
Joe Gillis
Buster Keaton
Buster Keaton
Nancy Olson
Betty Schaefer
Gloria Swanson
Gloria Swanson
Norma Desmond
Erich von Stroheim
Max Von Mayerling
Fred Clark
Fred Clark
Sheldrake
Lloyd Gough
Morino
Jack Webb
Artie Green
Franklyn Farnum
Undertaker
Larry J. Blake
1st Finance Man
Charles Dayton
2nd Finance Man
Director Billy Wilder
Writer Charles Brackett, Billy Wilder, D.M. Marshman Jr.
Composer Franz Waxman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 1950
World premiere 10 August 1950
Release date
1 November 1951 Argentina
29 September 1950 Australia
10 August 1950 Belgium AL
5 September 1950 Brazil
18 August 1950 Canada
10 August 1950 Finland K-16
18 April 1951 France
7 April 1951 Germany
17 August 1950 Great Britain
18 September 2025 Greece
6 March 1951 Italy
28 October 1951 Japan G
16 March 2023 Lithuania N13
22 March 1951 Mexico
8 January 1951 Netherlands
1 April 1952 Philippines
1 January 1957 Poland 16
11 May 1951 Portugal
26 September 2013 Slovakia
29 February 1952 Spain
20 December 1950 Sweden
10 August 1950 USA
Budget $1,752,000
Worldwide Gross $339,342
Production Paramount Pictures
Also known as
Sunset Blvd., Sunset Boulevard, El ocaso de una vida, Сансет бульвар, Boulevard der Dämmerung, Boulevard du crépuscule, Bulevar sumraka, Crepúsculo dos Deuses, Sanseta bulvāris, Saulėlydžio bulvaras, Булевар сумрака, 日落大道, 紅樓金粉, A Can of Beans, Alkony sugárút, Auringonlaskun katu, Bulevardul amurgului, Bulwar Zachodzącego Słońca, Đại Lộ Hoàng Hôn, De laan der schimmen, El crepúsculo de los dioses, El ocaso de una estrella, Päikeseloojangu bulvar, Sanset bulvari, Sanset bulvarı, Sansetto ôdôri, Sderot Sunset, Solnedgångens gata, Sunset Bulvar, Sunset Bulvarı, Viale del tramonto, Η λεωφόρος της δύσεως, Булевардът на залеза, Бульвар Сансет, Сансет бульвары, سانسيت بوليفارد, サンセット大通り, שדרות סאנסט, سانست بلوار, غروب یک ستاره, 선셋 대로, 선셋 블러바드, O Crepúsculo dos Deuses, Η Λεωφόρος της Δύσης, Սանսեթ Բուլվար, Bulvar somraka, Булевар на самракот, بلوار سانست, گون باتیمی بولواری, სანსეტ ბულვარი, 红楼金粉, Sunset Blvd, Viàł dal tramònt

Film rating

7.3
Rate 18 votes
8.4 IMDb

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Quotes

Joe Gillis Wait a minute, haven't I seen you before? I know your face.
Norma Desmond Get out! Or shall I call my servant?
Joe Gillis You're Norma Desmond. You used to be in silent pictures. You used to be big.
Norma Desmond I *am* big. It's the *pictures* that got small.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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