7.7
7.7

Vertigo

, 1958
Vertigo
USA / Mystery, Thriller, Romantic, Drama / 18+
7.7

Cast

Tom Helmore
Ellen Corby
James Stewart
James Stewart
Kim Novak
Barbara Bel Geddes
Henry Jones
Director Alfred Hitchcock
Writer Alec Coppel, Samuel A. Taylor, Pierre Boileau, Thomas Narcejac
Composer Bernard Herrmann
Film details

Country USA
Runtime 2 hours 8 minutes
Production year 1958
Online premiere 13 August 1999
World premiere 9 May 1958
Release date
5 March 1959 Argentina
2 August 1984 Australia
23 June 1984 Belgium
21 July 1958 Brazil
16 June 1958 Canada
4 January 1960 Denmark
19 December 1958 Finland
19 May 2004 France
3 February 1959 Germany
24 August 1958 Great Britain
9 October 1958 Greece
23 April 1959 Hong Kong
19 December 1985 Hungary
3 October 1958 Ireland
18 April 1959 Israel
18 December 1958 Italy
7 October 1958 Japan
5 March 1959 Mexico
3 July 1997 Netherlands
13 March 1997 New Zealand
13 November 1958 Norway
15 October 1958 Philippines
1 September 1963 Poland
13 January 1959 Portugal
8 February 1959 South Korea
29 June 1959 Spain
26 December 1958 Sweden
3 January 1961 Turkey
28 May 1958 USA
10 August 1959 Uruguay
MPAA PG
Budget $2,479,000
Worldwide Gross $7,999,097
Production Alfred J. Hitchcock Productions
Also known as
Vertigo, Vértigo, Vrtoglavica, Alfred Hitchcock's Vertigo, Aus dem Reich der Toten, De entre los muertos, Sueurs froides, Vertigo - Aus dem Reich der Toten, Головокружение, 'Vertigo', A Mulher Que Viveu Duas Vezes, Aldowar, Amețeala, Başgicəllənmə, Bosh aylanishi, Darkling I Listen, De entre los muertos (Vertigo), De vrouw die tweemaal leefde, En kvinde skygges, Fear and Trembling, From Among the Dead, Hyeongijeung, Illicit Darkening, La donna che visse due volte, Memai, Ölüm Korkusu, Peapööritus, Punainen kyynel, Quay Cuồng, Röd tår, Sargije, Studie i brott, Svaigulys, Szédülés, The Woman Who Lived Twice, Um Corpo que Cai, Vertigen (D'entre els morts), Vertigo - punainen kyynel, Vértigo (De entre los muertos), Vertigo: Aus dem Reich der Toten, Zawrót głowy, Zij die tweemal leefde, Δεσμώτης του ιλίγγου, Бас айналу, Вртоглавица, Запаморочення, Шемет, वर्टिगो, めまい（1958）, 迷魂記, 迷魂记

7.7
8.2 IMDb
Quotes

Scottie Don't you think its kind of a waste for the two of us...
Madeleine To wander separately? But, only one is a wanderer; two together are always going somewhere.
Similar films for Vertigo

North by Northwest
North by Northwest Mystery, Thriller, Romantic, Adventure, Action, Drama
1959, USA
7.0
Spellbound
Spellbound Romantic, Drama, Thriller, Mystery
1945, USA
7.0
Rear Window
Rear Window Thriller, Crime, Romantic, Mystery
1954, USA
7.0
Rope
Rope Horror, Thriller, Drama
1948, USA
7.0
The Birds
The Birds Horror, Romantic, Mystery
1963, USA
7.0
Dial M for Murder
Dial M for Murder Detective, Thriller, Mystery
1954, USA
8.0
Psycho
Psycho Thriller
1960, USA
8.0
Chinatown
Chinatown Thriller, Mystery
1974, USA
7.0
2001: A Space Odyssey
2001: A Space Odyssey Sci-Fi, Adventure
1968, USA / Great Britain
7.0
Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb
Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb Comedy
1963, Great Britain
8.0
To Kill a Mockingbird
To Kill a Mockingbird Drama
1962, USA
7.0
Lawrence of Arabia
Lawrence of Arabia Drama, War
1962, Great Britain
8.0
Project Hail Mary
Project Hail Mary
2026, USA, Sci-Fi, Thriller, Drama, Comedy, Adventure
The Drama
The Drama
2026, USA, Romantic, Comedy, Drama
Angels of War
Angels of War
2026, Russia, Drama, History, War
Your Heart Will Be Broken
Your Heart Will Be Broken
2026, Russia, Romantic
Moya sobaka - kosmonavt
Moya sobaka - kosmonavt
2026, Russia, Family, Adventure, Comedy, Children's
Kommersant
Kommersant
2026, Russia, Drama, Adaptation
Priklyucheniya zhyoltogo chemodanchika
Priklyucheniya zhyoltogo chemodanchika
2026, Russia, Family, Comedy, Adventure, Fantasy
Domovyonok Kuzya 2
Domovyonok Kuzya 2
2026, Russia, Comedy, Family, Fantasy, Children's
Petrushka
Petrushka
2026, Russia, Comedy, Family
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy
2026, Japan / USA, Adventure, Animation, Comedy, Family, Fantasy, Adaptation, Horror
Normal
Normal
2026, Canada / USA, Action, Crime, Thriller
Roditelskiy dom
Roditelskiy dom
2025, Belarus / Russia, Comedy, Family
