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Poster of Double Indemnity
8.3
Double Indemnity - Trailer
Kinoafisha Films Double Indemnity
8.3

Double Indemnity

, 1944
Double Indemnity
USA / Film-Noir, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Double Indemnity
8.3
Double Indemnity - Trailer
Double Indemnity  Trailer

Synopsis

An insurance representative lets himself be talked into a murder/insurance fraud scheme that arouses an insurance investigator's suspicions.

Cast

Fred MacMurray
Fred MacMurray
Walter Neff
Barbara Stanwyck
Barbara Stanwyck
Phyllis Dietrichson
Porter Hall
Porter Hall
Mr. Jackson
Edward G. Robinson
Edward G. Robinson
Barton Keyes
Byron Barr
Nino Zachetti
Jean Heather
Lola Dietrichson
Tom Powers
Mr. Dietrichson
Richard Gaines
Mr. Norton
Fortunio Bonanova
Sam Gorlopis
John Philliber
Joe Pete
Director Billy Wilder
Writer Billy Wilder, Raymond Chandler, James M. Cain
Composer Miklós Rózsa
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 1944
Online premiere 26 May 2008
World premiere 14 June 1944
Release date
1 December 1944 Australia
6 June 1947 Czechoslovakia
7 March 1946 France
15 September 1944 Great Britain
29 August 2024 Greece
29 May 1947 Hungary 6
12 December 1953 Japan G
5 July 2018 Netherlands
1 January 1966 Poland 12
3 June 1947 Spain
1 August 1946 Switzerland 16
6 July 1944 USA
Budget $927,262
Worldwide Gross $22,760
Production Paramount Pictures
Also known as
Double Indemnity, Pacto de sangre, Assurance sur la mort, Frau ohne Gewissen, Kvinna utan samvete, Двойная страховка, Asigurare de moarte, Bloedgeld, Bồi Thường Gấp Đôi, Çifte Tazminat, Dobbelt erstatning, Doble Indemnización, Dubla indemnizatie, Dviguba kompensacija, Dvojno zavarovanje, Dvostruka obmana, Gheramat-e moza'af, Gyilkos vagyok, İkiqat sığorta, Ikki tomonlama sug'urta, Kvinden uden samvittighed, Kvinnen uten samvittighet, La fiamma del peccato, Nainen ilman omaatuntoa, Pacto de Sangue, Pagos a Dobrar, Perdición, Podwójne ubezpieczenie, Poistka smrti, Pojistka smrti, Shinya no kokuhaku, Ta'viz mozdavaj, Verzekering op de dood, Διπλή αποζημίωση, Κολασμένη αγάπη, Двойна застраховка, Двострука обмана, Қос сақтандыру, Подвійна страховка, 双重赔偿, 深夜の告白, 雙重賠償, 双倍赔偿, 双重生活, 이중 배상, 火車謀殺案

Film rating

8.3
Rate 13 votes
8.3 IMDb
Updated 24 July 2026

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Double Indemnity - Trailer
Double Indemnity Trailer
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Quotes

[last lines]
Walter Neff Know why you couldn't figure this one, Keyes? I'll tell ya. 'Cause the guy you were looking for was too close. Right across the desk from ya.
Barton Keyes Closer than that, Walter.
Walter Neff I love you, too.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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